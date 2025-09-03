Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:06

Пятый лишний: как новый закон превратил больничный в экзамен на выносливость

Новые правила больничных в России: пятый листок нетрудоспособности дадут только на 3 дня

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила оформления листов нетрудоспособности. Теперь пятый больничный за полгода больше не будет прежним.

Ограничения на срок

Адвокат Екатерина Тютюнникова в беседе с "Аргументами и фактами" пояснила:

"Если за шесть месяцев работник уже получил четыре листа нетрудоспособности, то пятый раз он сможет уйти на больничный максимум на три календарных дня. Данное правило будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года".

Когда больничный можно продлить

Важно понимать, что лечащий врач продлить такой больничный не вправе. Для этого потребуется решение комиссии. Если она даст одобрение, работник получит дополнительные оплачиваемые дни на восстановление здоровья.

Какие случаи не учитываются

Не все больничные подпадают под новые ограничения. В подсчёт включаются абсолютно все листки нетрудоспособности — независимо от диагноза, причины болезни, профиля врача и медицинской организации.

Однако есть исключения. Под правило не попадают:

  • уход за больными детьми и родственниками;

  • прохождение медицинской реабилитации;

  • лечение тяжёлых и социально значимых заболеваний (например, ВИЧ или гепатит);

  • болезни, требующие заместительной почечной терапии.

