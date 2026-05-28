Больничный лист могут укоротить: часто болеющих ждут новые правила

Сокращение срока действия больничного листа до трех дней может коснуться тех, кто оформлял листы нетрудоспособности четыре и более раз за последние полгода, пояснил эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко. В беседе с NewsInfo он отметил, что подобный подход отражает современные реалии и возможности доказательной медицины.

Ранее издание Газета.ру сообщило, что Министерство здравоохранения России считает необходимым сократить продолжительность больничного до трех дней для тех, кто в течение полугода четыре раза и более признавался временно нетрудоспособным.

Современные методы терапии позволяют купировать основные симптомы распространенных заболеваний, таких как ОРВИ или грипп, значительно быстрее, чем это было возможно в прошлые десятилетия, говорит врач. По словам специалиста, за три дня доктор и пациент уже способны оценить динамику развития болезни и определить дальнейшую стратегию лечения, что делает соблюдение временных интервалов и дозировок ключевым фактором успеха.

Многие пациенты часто сталкиваются с тем, что неправильно выбранная терапия замедляет процесс восстановления, и в этих вопросах нередко допускается бесконтрольный прием препаратов, который может негативно сказаться на работе внутренних органов.

"Три дня это кратчайший срок от начала заболевания до максимального его развития, но на фоне купирования медикаментами. К третьему дню доктор и пациент понимают, какова динамика развития. Если к третьему дню заболевание купируется, то возможен вариант либо закрытия больничного листа, либо его продления. Новая схема более интенсивно заставляет и врача, и пациента наблюдать за развитием заболевания", — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что данная мера не является жестким требованием немедленного выхода на работу для всех без исключения. Решение о закрытии больничного принимается врачом исходя из состояния пациента. При этом переход к более коротким срокам нетрудоспособности стимулирует обе стороны процесса к более дисциплинированному лечению и исключает необоснованные задержки дома, которые зачастую не приносили пользы здоровью.

Важно помнить, что даже при улучшении самочувствия у некоторых людей после перенесенного вируса долго сохраняется слабость, поэтому индивидуальный контроль врача остается приоритетом.

"Бесполезное продление больничных, которое раньше было до семи дней, приводило к тому, что многие люди просто не лечились. Они сидели эти сроки дома и приходили в сомнительном состоянии, чтобы еще на неделю продлить. Это экономически невыгодно ни государству, ни частным работодателям. Пациенты стимулируются лечиться, а врачи — качественнее оценивать динамику их состояния по современным протоколам", — уточнил Антипенко.

Ранее в профессиональном сообществе также обсуждалось, что попытки самостоятельной диагностики на дому могут привести к путанице, когда аллергические симптомы ошибочно принимают за признаки простуды. Кроме того, эксперты неоднократно предупреждали, что при высокой нагрузке на систему здравоохранения качество оказания медицинской помощи по полису ДМС может меняться, поэтому важно быть внимательным к выбору специалиста.

