Скорость — всего 40 км/ч, зато польза огромная: чем живёт необычный поезд в горах Китая

В 7 утра на перроне станции Пусюн уже выстроилась очередь пассажиров. Они ждут поезд 5633, который отправляется из этого маленького городка Ляншаньского автономного округа цисы в Паньчжихуа, расположенный более чем в 370 километрах к югу в провинции Сычуань. Некоторые из них несут с собой кур, уток и гусей — груз, который обычно запрещен на общественном транспорте страны из соображений гигиены и здоровья. Свиньи, овцы и даже крупный рогатый скот также часто встречаются в вагонах, особенно в периоды праздника Факелов и Нового года по традиционному лунно-солнечному календарю местного этноса цисы, которые проходят в шестом и десятом месяцах.

Двигаясь со средней скоростью около 40 километров в час, поезд 5633 проходит через 25 станций за девятичасовое путешествие (примерно одна остановка каждые 20 минут) и давно служит жизненной артерией для сельских жителей, которые едут в школы, на работу, в больницы или навещают друзей и родственников в соседних городах. Каждый выходные поезд перевозит сотни студентов между их домами и интернатами в городах и уездах вдоль маршрута, а в дни рынка вагоны заполнены крестьянами и их сельскохозяйственной продукцией.

Когда Хуан Цзинронг, 22-летняя студентка и любительница фотографии из Гуанчжоу, села в поезд на станции Пусюн 6 июля в обычный внепиковый понедельник, она тихо сожалела о том, что пропустит оживление двух важных фестивалей. Но зря. После нескольких остановок "проходы были заполнены бамбуковыми корзинами, тканевыми мешками и пластиковыми ведрами. Поезд был заполнен примерно на 80 процентов, и ходьба с одного конца на другой ощущалась как прохождение по узкой улице в движении, где продавцы предлагают всевозможные товары — от фруктов и закусок до изделий ручной работы цисы", — вспоминает она.

Живой маршрут в горах

Хуан посещала станцию накануне, но обнаружила, что она закрыта. Позже она узнала, что сильные дожди ограничили работу поезда в июне всего тремя днями. Понедельник стал первым рейсом в июле.

На фоне быстрого развития сети высокоскоростных железных дорог Китая за последние два десятилетия многие более медленные поезда, движущиеся со скоростью менее 100 километров в час, были выведены из эксплуатации. Однако некоторые медленные сервисы, такие как 5633, набирают популярность. Атмосфера "движущегося рынка" в этих поездах, с их необычными пассажирами — птицей и скотом, — вызывает интерес в сети, привлекая все больше туристов вроде Хуан сесть на борт.

С 2017 года сиденья с обоих концов вагонов были демонтированы, чтобы освободить больше места для багажа. История поездов 5633 и его парного рейса в противоположном направлении, 5634, восходит к 1970 году. Они могут показаться устаревшими: в них нет кондиционирования, вагона-ресторана, спальных мест или первого класса, и поездка из Пусюн в столицу округа, Сичан, занимает четыре часа. И тем не менее для преимущественно цисы сообществ, живущих в этом суровом горном регионе, эти поезда незаменимы.

Кэки Ниунью Мо, 47-летняя жительница Пусюн и постоянный пассажир этих поездов, рассказала местным СМИ Sichuan Daily в феврале, что благодаря этому сервису ее семья смогла отправить четверых членов семьи в университеты, продавая кур и яйца в Сичане. Согласно отчету, два поезда обслуживают сотни тысяч пассажирских поездок ежегодно, включая многих местных жителей, таких как Кэки Ниунью Мо, которые едут на 5633 в уездные центры или в столицу округа, чтобы продать продукцию, а затем возвращаются домой на 5634 во второй половине дня.

В последние три десятилетия цены на билеты на оба поезда не изменились, варьируясь от 2 до 26,5 юаня в зависимости от расстояния. Автомобильный транспорт, тем временем, может стоить во много раз дороже, часто с дополнительными сборами за перевозку скота, если его вообще разрешают на борт. Помимо цены, многие также предпочитают относительную безопасность медленного поезда езде по крутым, бугристым дорогам, пересекающим горный округ, которая может быть опасной для скота.

Адаптация под нужды

В последние годы железнодорожные власти также модернизировали поезда, чтобы улучшить обслуживание пассажиров. В 2017 году специальный вагон для крупного рогатого скота был перепроектирован с увеличенным пространством, лучшей вентиляцией и дренажными отверстиями, чтобы вместить более ста крупных животных, а в других вагонах были демонтированы сиденья с обоих концов, чтобы освободить место для птицы и другого багажа. В 2023 году был оборудован специальный "учебный вагон" с уголком библиотеки и большими столами, чтобы предоставить коммьютерам-студентам лучшее место для выполнения школьных заданий.

Птица, такая как куры и гуси, часто перевозится в пластиковых мешках или бамбуковых корзинах, чтобы предотвратить их беготню по поезду. Однако их крики все еще можно услышать в соседних вагонах.

Поезд также служит движущимся рынком, где продавцы предлагают свои товары.

По всему Китаю остается более 80 пар "общественно полезных медленных поездов". Эти государственные поддерживаемые, низкосортные сервисы останавливаются на более чем 530 станциях в 21 провинциальном регионе, чтобы облегчить жизнеустройство людей в некоторых из наименее развитых регионов страны. Многие из них позволяют пассажирам бесплатно провозить живых животных.

Как и 5633 и 5634, другие рыночные поезда по всей стране привлекли внимание национальных СМИ в последние годы, привлекая туристов, желающих испытать уникальную атмосферу на борту. Среди них 7272 и 7271, сервис, который перевозит пассажиров между Хуайхуа, городом в западной Хунани, и пограничными регионами Куйчжоу и Чунцина, в основном поддерживая местную торговлю фруктами и овощами.

Сичан, столица округа Ляншань, является одним из самых популярных направлений вдоль маршрута. Жители соседних городов и уездов приезжают сюда ради образования и работы или чтобы получить лучшие цены на свою сельскохозяйственную продукцию. Различные уезды и города в регионе проводят свои рынки в разные дни, привлекая торговцев из соседних районов.

В день своей поездки из Пусюн в Сичань Хуан не встретила много других туристов, большинство из которых планировали свои путешествия в сроки проведения крупных фестивалей цисы. Несмотря на посещение в непопулярный сезон, Хуан нашла некоторые из полученного опыта и впечатлений от поездки более ценными, чем сделанные ею фотографии. Многие пассажиры, особенно пожилые, не знакомые с онлайн-платформами для покупки билетов, все еще платят за проезд наличными прямо перед или после посадки, а проводники, некоторые из которых работают на поезде годами, а даже десятилетиями, знают постоянных пассажиров, общаются с ними и помогают с багажом.

Хуан планирует задокументировать еще больше поездок на медленных поездах Китая, которые так сильно отличаются по темпу и атмосфере от современных высокоскоростных путешествий — будь то по воздуху или рельсу, — к которым она привыкла. "Они существуют не для эффективности, а чтобы соединять людей и их средства к существованию", — говорит она.