Единый сибирский бренд откроет новые рынки

Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" начала процесс регистрации в Китае торговой марки "Большая Сибирь". По словам председателя исполкома ассоциации Геннадия Гусельникова, это позволит предприятиям из сибирских регионов выходить на китайский рынок под единым брендом.

Как пояснили в ассоциации, заявка уже прошла первичную проверку на соответствие китайскому законодательству. Хотя процедура регистрации займет время, производители смогут использовать бренд для участия в выставках и презентациях.

Особое внимание уделяется стандартизации продукции. По словам Гусельникова, это ключевое условие для работы с китайскими партнерами — даже небольшие партии товаров должны соответствовать единым требованиям качества. Такой подход поможет малым и средним предприятиям, которым сложно самостоятельно выходить на международные рынки.

"История не быстрая, но можно будет уже начинать с ней работать. Например, представлять, но пока не продавать свою продукцию под этим брендом на выставках", — сказал Гусельников.

Инициатива направлена на консолидацию экспортного потенциала сибирских регионов. После завершения регистрации бренд "Большая Сибирь" сможет объединять поставки различных товаров — от сельхозпродукции до промышленных изделий — для крупных оптовых закупок в Китае.

Этот шаг стал частью стратегии по развитию экономического сотрудничества между Сибирью и Китаем, где спрос на российские товары продолжает расти.