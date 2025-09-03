Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Войлочная юрта
Войлочная юрта
© commons.wikimedia.org by Alexandr frolov is licensed under CC BY-SA 4.0
Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:19

Где в Сибири сохранились настоящие юрты и чумы

Где искать аутентичные юрты и жилища народов Сибири

Для сибирских народов дом всегда был не просто укрытием, а символом связи с природой и родом. Юрты, чумы, избы и балаганы отражали кочевой или оседлый уклад, климат и традиции. Сегодня такие жилища можно увидеть в этнографических музеях, туристических комплексах и настоящих деревнях.

Горный Алтай

В Алтае юрта до сих пор является символом кочевой культуры. В этнографических музеях и эко-туристических комплексах можно не только увидеть настоящие юрты, но и пожить в них, чтобы почувствовать, как жили кочевники. В национальных сёлах туристам показывают традиционный быт: ковры, утварь, орнаменты.

Тыва и Хакасия

В Туве юрта до сих пор используется как часть повседневной жизни, особенно в сельских районах. Здесь можно встретить кочевые стойбища, где семьи живут по старинке. В Хакасии также сохранились юрты и традиционные постройки, а на фестивалях гости могут познакомиться с культурой изнутри.

Якутия

У якутов традиционным жилищем была балок и юрта-уруса. Сегодня их реконструкции можно увидеть в этнографических музеях Якутска и окрестностей. Здесь же рассказывают о том, как жилища строились с учётом сурового климата и природных условий.

Красноярский край и Ямал

У народов Севера традиционным жилищем является чум — переносная конструкция из жердей и оленьих шкур. В Красноярском крае, на Ямале и Таймыре их можно увидеть у ненцев, эвенков и ханты. Сегодня чумы часто показывают в этнопарках и на праздниках Севера.

Где искать аутентичность

  • Этнографические музеи: Малые Корелы в Архангельской области, музеи под открытым небом в Сибири.
  • Этнопарки и фестивали: национальные праздники в Туве, Якутии, на Ямале.
  • Туристические комплексы: эко-юрт-кемпинги в Горном Алтае, этнодеревни в Хакасии.

Живое наследие

Аутентичные юрты и национальные жилища Сибири — это не только музейные экспонаты. Они до сих пор сохраняют свою роль в быту и культуре, оставаясь живым напоминанием о том, как человек веками жил в гармонии с природой.

