Зимостойкость пионов: какие сорта выживают в суровых условиях Новосибирска

Пионы — классика сибирских садов, но выбор между травянистым и древовидным типом в Новосибирской области зависит от климата, участка и ожиданий.

Травянистые (Paeonia lactiflora) отмирают на зиму до уровня почвы и обычно цветут в конце весны — начале лета.

Древовидные (Paeonia suffruticosa) — это кустарники с деревянными стеблями, которые сохраняют форму зимой и цветут на две недели раньше травянистых.

Для нашей зоны с резкими зимами и поздними возвратными заморозками важна зимостойкость. Травянистые пионы хорошо переносят морозы и часто не требуют укрытия при наличии снегового покрова; их корни зимуют глубже и устойчивее. Древовидные пионы терпимы к холоду, но молодые или привитые экземпляры в Сибири лучше защищать и выбирать районированные сорта.

Когда сажать в Новосибирской области: практикой сибирских садоводов и региональными гидами показано, что оптимальный срок для посадки травянистых пионов — конец августа — сентябрь (примерно 20 августа-20 сентября). Именно в этот период у корней происходит вторая волна нарастания, и растения успевают укорениться до заморозков. Древовидные пионы также рекомендуется высаживать осенью, но обращать внимание на возраст и состояние — молодые саженцы лучше приживаются при посадке с комом земли.

Практические советы для выбора

— Если вы хотите массовые пышные цветы и простоту в уходе, выбирайте травянистые — они дешевле, неприхотливы и легче размножаются делением куста.

— Для архитектурной формы сада и "долговечности" (растение может жить десятки лет) берите древовидные или ИТО-пионы (межвидовые гибриды), но рассчитывайте на более медленное укоренение и более высокую цену.

— На мелких участках ориентируйтесь на травянистые: зимой их стебли не мешают, а летом они создают плотные куртины. (Советы основаны на описаниях и руководствах по видам пиона.)

Сезонность и уход в Новосибирской области