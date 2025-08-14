Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пион молочноцветковый
Пион молочноцветковый
© commons.wikimedia.org by Ting Chen is licensed under CC BY-SA 2.0
Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:37

Зимостойкость пионов: какие сорта выживают в суровых условиях Новосибирска

Древовидные или травянистые пионы: что выбрать для Новосибирска

Пионы — классика сибирских садов, но выбор между травянистым и древовидным типом в Новосибирской области зависит от климата, участка и ожиданий.

  • Травянистые (Paeonia lactiflora) отмирают на зиму до уровня почвы и обычно цветут в конце весны — начале лета.
  • Древовидные (Paeonia suffruticosa) — это кустарники с деревянными стеблями, которые сохраняют форму зимой и цветут на две недели раньше травянистых.

Для нашей зоны с резкими зимами и поздними возвратными заморозками важна зимостойкость. Травянистые пионы хорошо переносят морозы и часто не требуют укрытия при наличии снегового покрова; их корни зимуют глубже и устойчивее. Древовидные пионы терпимы к холоду, но молодые или привитые экземпляры в Сибири лучше защищать и выбирать районированные сорта.

Когда сажать в Новосибирской области: практикой сибирских садоводов и региональными гидами показано, что оптимальный срок для посадки травянистых пионов — конец августа — сентябрь (примерно 20 августа-20 сентября). Именно в этот период у корней происходит вторая волна нарастания, и растения успевают укорениться до заморозков. Древовидные пионы также рекомендуется высаживать осенью, но обращать внимание на возраст и состояние — молодые саженцы лучше приживаются при посадке с комом земли.

Практические советы для выбора
— Если вы хотите массовые пышные цветы и простоту в уходе, выбирайте травянистые — они дешевле, неприхотливы и легче размножаются делением куста.
— Для архитектурной формы сада и "долговечности" (растение может жить десятки лет) берите древовидные или ИТО-пионы (межвидовые гибриды), но рассчитывайте на более медленное укоренение и более высокую цену.
— На мелких участках ориентируйтесь на травянистые: зимой их стебли не мешают, а летом они создают плотные куртины. (Советы основаны на описаниях и руководствах по видам пиона.)

Сезонность и уход в Новосибирской области

  • Осенью: посадка в указанные даты, мульчирование корней торфом или перегноем, подкормка фосфорно-калийными удобрениями перед зимой.
  • Зимой: при недостатке снега уязвимы особенно молодые древовидные пионы — их обычно укрывают лапником, еловым лапником или нетканым материалом после устойчивых морозов, чтобы не провоцировать раннее пробуждение почек.
  • Весной: ранняя уборка укрытий, профилактика грибковых заболеваний и разделение при необходимости.

