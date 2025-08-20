5 вещей, которые должен знать каждый владелец невской маскарадной кошки
Вы мечтаете о пушистом комочке счастья, который будет встречать вас у двери и мурлыкать на коленях? Невская маскарадная кошка — это настоящая красавица, но прежде чем решиться на такой шаг, стоит узнать о некоторых особенностях этой породы.
Шерсть — это не только красота
Густая шерсть невской маскарадной кошки — это её гордость, но и ваш новый вызов. Во время линьки пух будет повсюду: на диване, одежде, столе и даже в тарелке. "С появлением кота мой дом наполнился счастьем" — эта фраза приобретёт новый смысл, когда вы поймёте, что пуфик теперь принадлежит кошке, а отчистить его от шерсти уже невозможно.
Уход — это ежедневный ритуал
Если вы никогда не сталкивались с длинношерстными породами, приготовьтесь к новым "гаджетам": фурминаторам, резиновым варежкам и расчёскам. Вычёсывать кошку нужно каждый день, особенно во время линьки.
Кто-то предложит подстричь кошку? Посоветуйте этому человеку побриться наголо. Шерсть — это не только красота, но и естественный терморегулятор, защищающий кошку от холода и жары.
Колтуны — это проблема
Пропустили пару дней с расчёской? Ждите колтуны. Их можно вычесать, но если запустить, придётся выстригать ножницами. Это не только трудоёмко, но и опасно для кошки.
Невские маскарадные кошки — настоящие гурманы. Подобрать подходящий корм — задача не из лёгких, но если вы найдёте идеальный вариант, менять его уже нельзя. Попробуйте предложить что-то другое — и получите голодовку.
Цена — это не шутка
Бесплатных котят этой породы найти практически невозможно. Цена варьируется от 5 до 30 тысяч рублей, хотя можно попробовать поискать помесь среди объявлений о пристройстве.
Если все эти минусы кажутся вам мелочью, значит, вы готовы к появлению в доме настоящего пушистого счастья. Невская маскарадная кошка — это красота, ум, ласка и бесконечное обаяние.
