Сибирская кошка, окрас Невская маскарадная (колор-поинт)
Сибирская кошка, окрас Невская маскарадная (колор-поинт)
© commons.wikimedia.org by Borisich80 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:08

5 вещей, которые должен знать каждый владелец невской маскарадной кошки

Невская маскарадная кошка: особенности ухода и содержания домашних питомцев

Вы мечтаете о пушистом комочке счастья, который будет встречать вас у двери и мурлыкать на коленях? Невская маскарадная кошка — это настоящая красавица, но прежде чем решиться на такой шаг, стоит узнать о некоторых особенностях этой породы.

Шерсть — это не только красота

Густая шерсть невской маскарадной кошки — это её гордость, но и ваш новый вызов. Во время линьки пух будет повсюду: на диване, одежде, столе и даже в тарелке. "С появлением кота мой дом наполнился счастьем" — эта фраза приобретёт новый смысл, когда вы поймёте, что пуфик теперь принадлежит кошке, а отчистить его от шерсти уже невозможно.

Уход — это ежедневный ритуал

Если вы никогда не сталкивались с длинношерстными породами, приготовьтесь к новым "гаджетам": фурминаторам, резиновым варежкам и расчёскам. Вычёсывать кошку нужно каждый день, особенно во время линьки.

Кто-то предложит подстричь кошку? Посоветуйте этому человеку побриться наголо. Шерсть — это не только красота, но и естественный терморегулятор, защищающий кошку от холода и жары.

Колтуны — это проблема

Пропустили пару дней с расчёской? Ждите колтуны. Их можно вычесать, но если запустить, придётся выстригать ножницами. Это не только трудоёмко, но и опасно для кошки.

Невские маскарадные кошки — настоящие гурманы. Подобрать подходящий корм — задача не из лёгких, но если вы найдёте идеальный вариант, менять его уже нельзя. Попробуйте предложить что-то другое — и получите голодовку.

Цена — это не шутка

Бесплатных котят этой породы найти практически невозможно. Цена варьируется от 5 до 30 тысяч рублей, хотя можно попробовать поискать помесь среди объявлений о пристройстве.

Если все эти минусы кажутся вам мелочью, значит, вы готовы к появлению в доме настоящего пушистого счастья. Невская маскарадная кошка — это красота, ум, ласка и бесконечное обаяние.

