Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:18

Боятся сильнее собак, а зря: парадокс сиамских кошек, которые просто хотят любви

Тайские кошки терпимее к детям и другим питомцам, чем сиамские

Эти две породы кошек родом из Таиланда. Из-за внешнего сходства их часто путают. И характеры у них похожи, с одной лишь разницей: тайская кошка более терпима к детям и другим питомцам.

Но вокруг сиамов и таев до сих пор ходят мифы. Многие уверены: это злые, мстительные и непредсказуемые животные. Настолько сильны предрассудки, что некоторые люди даже боятся заходить в дом, где живёт сиамская кошка.

Что думают люди

Пример из жизни: пожилая соседка принципиально не заходит в квартиру к знакомой только потому, что у той живут "два сиамца".

"Исцарапают всю, они бешеные!" — говорит она.

При этом никогда таких кошек сама не держала.

А на деле в этой квартире один кот действительно сиам, а второй — тайской породы. Оба встречают гостей у порога, внимательно наблюдают и… ведут себя спокойно.

Каковы они на самом деле

Хозяйка этих кошек поделилась своими наблюдениями.

  • Они справедливые, а не мстительные. Если кошку обидели — она может "отомстить" тапком или царапиной. Но это реакция на грубость, а не злобный характер.

  • Очень чувствительные. Эти кошки тонко реагируют на настроение хозяина, могут обижаться, если с ними обращаются бесцеремонно.

  • Преданные и эмоциональные. Влюбившись в человека, сделают всё, чтобы добиться внимания.

  • Любят ласку и добрые слова. Выполняют команды, если они произнесены мягким голосом.

  • Чувствуют "своих" и "чужих". К добрым и тактичным гостям быстро проявляют доверие. Но если человек злой или бестактный, такие кошки покажут, что в доме ему не рады.

Сиамские и тайские кошки — это не "бешеные мстители", а умные, гордые и очень привязчивые питомцы. Они требуют уважительного отношения и отвечают взаимностью тем, кто относится к ним с любовью.

