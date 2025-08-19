Собака должна пройти проверку котом: правила британской дрессировки

В Великобритании необычный "тренер" появился в команде благотворительной организации Hearing Dogs for Deaf People. Сиамский кот по имени Фрэнк помогает щенкам, которые готовятся стать собаками-помощниками для людей с нарушением слуха.

Как проходит тренировка

Сначала собак знакомят с Фрэнком через стеклянную дверь, чтобы оценить их реакцию. Позже кот сидит на коленях у хозяйки Джули Шут и позволяет щенкам подходить ближе, если чувствует себя комфортно.

"По его позе и мышцам я понимаю, расслаблен он или насторожен. Если Фрэнк спокойно остаётся на месте, собака может подойти и обнюхать его", — рассказывает хозяйка.

Зачем это нужно

Некоторые подопечные организации позже попадают в семьи, где уже есть кошки. Поэтому важно убедиться, что щенок сможет спокойно жить рядом с ними. Если собака лает, чрезмерно возбуждается или боится, она не подходит для такой семьи.

Главный кот-тестер

Фрэнк оказался в роли "тестировщика" случайно. Когда хозяйка начала помогать с дрессировкой щенков, её кот подружился с первым щенком-поводырём по кличке Гизмo. Тренеры заметили это и предложили продолжить практику.

Сегодня Фрэнк официально стал "главным котом-тестером" и за каждый урок получает заслуженное угощение — кусочки жареной курицы.