Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация США продолжает настаивать на продолжении конфликта с Украиной.
По словам Пескова, администрация США выступает против диалога и стремится продолжить войну до последнего украинца, не жалея на это финансовых средств и военной техники.
Журналисты поинтересовались у Пескова, сможет ли Дональд Трамп, в случае его избрания президентом США, стать посредником в переговорах с Украиной.
Песков ответил, что сейчас активно обсуждается, кто и на что готов, кто занимает какую позицию, в том числе в отношении кандидатов в президенты США. Он предложил дождаться результатов выборов, так как именно американские избиратели решат, какое будущее их ждет.
Фото: From Wikimedia Commons/ The White House
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