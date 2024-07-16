Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация США продолжает настаивать на продолжении конфликта с Украиной.

По словам Пескова, администрация США выступает против диалога и стремится продолжить войну до последнего украинца, не жалея на это финансовых средств и военной техники.

Журналисты поинтересовались у Пескова, сможет ли Дональд Трамп, в случае его избрания президентом США, стать посредником в переговорах с Украиной.

Песков ответил, что сейчас активно обсуждается, кто и на что готов, кто занимает какую позицию, в том числе в отношении кандидатов в президенты США. Он предложил дождаться результатов выборов, так как именно американские избиратели решат, какое будущее их ждет.

Фото: From Wikimedia Commons/ The White House