Усыновили кошку — а она прячется: вот как завоевать её доверие шаг за шагом

История каждой спасённой кошки уникальна. Недавно редакции журнала Topetmou. Gr рассказала читательница по имени Зои о первых днях жизни с новой питомицей — скромной кошечкой Тофи. Она долго жила на улице, пока не встретила человека, который дал ей дом и спокойствие. Истории вроде этой — не редкость. Многие из нас, принимая пушистого друга, испытывают ту же смесь радости и тревоги: как помочь животному привыкнуть к новой жизни?

Первые дни: дайте кошке пространство и время

Когда застенчивая кошка попадает в новый дом, всё вокруг кажется ей чужим: запахи, звуки, мебель, даже воздух. Поэтому важно предоставить ей отдельное и безопасное пространство. Если возможно, выделите отдельную комнату с окном, где кошка сможет спокойно адаптироваться.

Поместите туда:

миски с едой и водой;

кошачий туалет;

несколько игрушек;

мягкое спальное место или коробку — кошки обожают уединённые уголки.

Если отдельной комнаты нет, можно временно отгородить часть гостиной. Это станет для кошки мини-убежищем, где она будет чувствовать себя защищённой.

Как помочь ей привыкнуть

Даже если кошка не готова к активному общению, находитесь рядом. Заходите в комнату, проверяйте, всё ли в порядке: есть ли вода, чист ли лоток, ест ли она. Говорите мягким голосом, не делайте резких движений, не пытайтесь насильно взять её на руки. Пусть она знает, что рядом безопасно.

Закройте потенциально опасные места — открытые шкафы, печку, окна без сетки. Любопытная, но испуганная кошка может легко попасть в беду.

Еда как средство установления доверия

Пища — один из самых простых способов наладить контакт. Попросите ветеринара подобрать качественный корм и определить порции. Если кошка плохо ест, возможно, ей не нравится вкус или текстура. Не покупайте большие упаковки сразу — пробуйте разные варианты, пока не найдёте подходящий.

Маленький трюк: открывайте корм 2-3 раза в день, чтобы кошка связывала ваш приход с приятными запахами и ощущениями. Сначала просто сидите рядом, пока она ест. Со временем можете приближаться всё ближе, пока питомец не начнёт подходить к вам сам.

Если она совсем не выходит из укрытия, попробуйте обогатить корм - добавить немного влажного питания или лакомства, чтобы усилить аромат и вызвать интерес.

Игра как терапия

Когда кошка немного освоится, предложите игру. Используйте игрушки на палочке или шуршащие мячики, которые привлекут внимание. Пусть это будет весёлое и безопасное взаимодействие.

Если кошка не реагирует, не настаивайте. Слишком настойчивые попытки могут вызвать обратный эффект. Терпение — ваш главный инструмент. Постепенно любопытство победит страх.

Как заслужить доверие застенчивой кошки

Каждая кошка имеет свой характер и прошлое. Кто-то смел и любопытен с первых минут, а кто-то недоверчив и тревожен. На поведение сильно влияет опыт жизни до усыновления.

Чтобы помочь питомцу почувствовать себя уверенно:

уважайте его границы;

не форсируйте общение;

создайте стабильную рутину;

говорите мягко и спокойно;

поощряйте за любой шаг навстречу.

Со временем ваша кошка поймёт, что рядом с вами безопасно. Она начнёт выходить навстречу, мурлыкать и искать общения. Этот момент — лучший знак того, что вы стали для неё не просто хозяином, а другом и защитником.