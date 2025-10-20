Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Котёнок на руках
Котёнок на руках
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:27

Усыновили кошку — а она прячется: вот как завоевать её доверие шаг за шагом

Застенчивым кошкам требуется отдельное пространство и время для адаптации после усыновления

История каждой спасённой кошки уникальна. Недавно редакции журнала Topetmou. Gr рассказала читательница по имени Зои о первых днях жизни с новой питомицей — скромной кошечкой Тофи. Она долго жила на улице, пока не встретила человека, который дал ей дом и спокойствие. Истории вроде этой — не редкость. Многие из нас, принимая пушистого друга, испытывают ту же смесь радости и тревоги: как помочь животному привыкнуть к новой жизни?

Первые дни: дайте кошке пространство и время

Когда застенчивая кошка попадает в новый дом, всё вокруг кажется ей чужим: запахи, звуки, мебель, даже воздух. Поэтому важно предоставить ей отдельное и безопасное пространство. Если возможно, выделите отдельную комнату с окном, где кошка сможет спокойно адаптироваться.

Поместите туда:

  • миски с едой и водой;

  • кошачий туалет;

  • несколько игрушек;

  • мягкое спальное место или коробку — кошки обожают уединённые уголки.

Если отдельной комнаты нет, можно временно отгородить часть гостиной. Это станет для кошки мини-убежищем, где она будет чувствовать себя защищённой.

Как помочь ей привыкнуть

Даже если кошка не готова к активному общению, находитесь рядом. Заходите в комнату, проверяйте, всё ли в порядке: есть ли вода, чист ли лоток, ест ли она. Говорите мягким голосом, не делайте резких движений, не пытайтесь насильно взять её на руки. Пусть она знает, что рядом безопасно.

Закройте потенциально опасные места — открытые шкафы, печку, окна без сетки. Любопытная, но испуганная кошка может легко попасть в беду.

Еда как средство установления доверия

Пища — один из самых простых способов наладить контакт. Попросите ветеринара подобрать качественный корм и определить порции. Если кошка плохо ест, возможно, ей не нравится вкус или текстура. Не покупайте большие упаковки сразу — пробуйте разные варианты, пока не найдёте подходящий.

Маленький трюк: открывайте корм 2-3 раза в день, чтобы кошка связывала ваш приход с приятными запахами и ощущениями. Сначала просто сидите рядом, пока она ест. Со временем можете приближаться всё ближе, пока питомец не начнёт подходить к вам сам.

Если она совсем не выходит из укрытия, попробуйте обогатить корм - добавить немного влажного питания или лакомства, чтобы усилить аромат и вызвать интерес.

Игра как терапия

Когда кошка немного освоится, предложите игру. Используйте игрушки на палочке или шуршащие мячики, которые привлекут внимание. Пусть это будет весёлое и безопасное взаимодействие.

Если кошка не реагирует, не настаивайте. Слишком настойчивые попытки могут вызвать обратный эффект. Терпение — ваш главный инструмент. Постепенно любопытство победит страх.

Как заслужить доверие застенчивой кошки

Каждая кошка имеет свой характер и прошлое. Кто-то смел и любопытен с первых минут, а кто-то недоверчив и тревожен. На поведение сильно влияет опыт жизни до усыновления.

Чтобы помочь питомцу почувствовать себя уверенно:

  • уважайте его границы;

  • не форсируйте общение;

  • создайте стабильную рутину;

  • говорите мягко и спокойно;

  • поощряйте за любой шаг навстречу.

Со временем ваша кошка поймёт, что рядом с вами безопасно. Она начнёт выходить навстречу, мурлыкать и искать общения. Этот момент — лучший знак того, что вы стали для неё не просто хозяином, а другом и защитником.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цвергпинчер пробегает до 10 километров без остановки сегодня в 14:45
Почему цвергпинчеры считают себя доберманами: история маленькой собаки с большим характером

Цвергпинчер — крошка с характером добермана: отважный, умный и неутомимый. Рассказываем, откуда появилась порода, почему её зовут "гномом" и чем эти мини-собаки покоряют сердца.

Читать полностью » Питание напрямую влияет на цвет шерсти белых кошек сегодня в 13:14
Кошка меняет цвет — срочно к ветеринару! 5 сигналов опасности, которые нельзя игнорировать

Белая кошка — символ изящества, но её шубка нередко желтеет. Разбираемся, почему это происходит, и как безопасно вернуть питомцу сияющую белизну.

Читать полностью » Регулярный груминг пуделей снижает риск кожных заболеваний на 70% сегодня в 13:11
Пудель без ухода — как принцесса в лохмотьях: эксперты раскрыли секреты идеального груминга

Кудрявая шерсть пуделя — его гордость, но и ежедневный вызов для хозяина. Рассказываем, как правильно ухаживать за ней, чтобы питомец выглядел как с обложки.

Читать полностью » Когда собака лает от радости, её голос высокий и звонкий сегодня в 12:16
Тихий лай или громкий вой: учёные раскрыли все секреты собачьего общения

Лай — это не просто звук, а язык, на котором собаки говорят с нами. Разберёмся, какие эмоции скрываются за разными видами "гавканья" и как правильно реагировать.

Читать полностью » Йоркширские терьеры изначально выводились для ловли крыс на фабриках сегодня в 12:13
Не промахнитесь с выбором: эти породы собак станут идеальными компаньонами для новичков

Если вы мечтаете о собаке, но не знаете, какую выбрать, эта подборка поможет найти идеального питомца для новичков — от миниатюрного йорка до добродушного лабрадора.

Читать полностью » Ветеринары: корги требуют особого ухода за спиной и суставами сегодня в 11:09
Маленький телом, большой духом: почему корги — собака с характером льва

Улыбчивые и энергичные, корги покоряют сердца, но способны перевернуть вашу жизнь вверх лапками. Разбираемся, что скрывается за пушистой харизмой.

Читать полностью » Мальтипу признаны одной из лучших собак для семей с детьми и аллергиков сегодня в 10:03
Ни грамма шерсти, максимум обаяния: что скрывается за популярностью мальтипу

Милые, умные и почти без запаха — эти плюшевые малыши покорили города. Почему мальтипу называют идеальной собакой для мегаполиса и какие подводные камни скрывает их популярность?

Читать полностью » Исследования показали: дрессировка без наказаний снижает стресс у собак сегодня в 9:22
Одна привычка хозяина делает из щенка идеального питомца — и без наказаний

Щенок превратил дом в хаос? Забудь о наказаниях — узнай, как вырастить послушного и счастливого питомца с помощью науки, терпения и любви.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Блогер Michi NekoMichi выявил ошибку ввода текста на iPhone с iOS 16
Культура и шоу-бизнес
Netflix снимет сериал о семье Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли
Дом
Флизелиновые и виниловые обои признаны самыми практичными для кухни
Питомцы
В дождливую погоду собакам достаточно 10–15 минут активной прогулки
Спорт и фитнес
Учёные отмечают, что регулярные тренировки после 80 лет снижают риск падений и улучшают память
Еда
Яйцо-пашот без кастрюли и уксуса: метод шефа Жоэля Миеля для микроволновки
Красота и здоровье
Красный перец укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье кожи — мнение специалистов
Садоводство
Из ботанического сада Дортмунда украли редчайший цветок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet