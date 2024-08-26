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Двое туристов из Швейцарии из любопытства взломали кабину машиниста в метро
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Двух швейцарцев, проникших в кабину машиниста в метро, отпустили из отдела полиции

Двое туристов из Швейцарии из любопытства взломали кабину машиниста в метро

Издание "Фонтанка" сообщает, что двое швейцарцев проникли в кабину машиниста метро Санкт-Петербурга из любопытства. Это произошло вечером на станции "Рыбацкое" Невско-Василеостровской линии.

Молодые люди воспользовались четырёхгранным ключом, чтобы открыть дверь в кабину. Вскоре их обнаружили и передали в руки правоохранительных органов.

Оказалось, что один из туристов работает в метро Швейцарии на аналогичной должности. Это подтолкнуло его к изучению российского метрополитена. По их словам, они не предполагали, что такой осмотр может быть противозаконным.

Любопытные туристы оказались молодыми людьми 21 и 23 лет. Профессиональный интерес привёл одного из них, работающего в метро на родине, в кабину машиниста. Ни он, ни его товарищ не рассматривали возможность запрета на такие действия.

В отделении полиции швейцарцам напомнили о правилах поведения в метро Санкт-Петербурга. После проверки документов и предупредительной беседы их отпустили продолжить осмотр города.

Фото: From Wikimedia Commons/ М. Мишин (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)

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