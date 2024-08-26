Двух швейцарцев, проникших в кабину машиниста в метро, отпустили из отдела полиции

Издание "Фонтанка" сообщает, что двое швейцарцев проникли в кабину машиниста метро Санкт-Петербурга из любопытства. Это произошло вечером на станции "Рыбацкое" Невско-Василеостровской линии.
Молодые люди воспользовались четырёхгранным ключом, чтобы открыть дверь в кабину. Вскоре их обнаружили и передали в руки правоохранительных органов.
Оказалось, что один из туристов работает в метро Швейцарии на аналогичной должности. Это подтолкнуло его к изучению российского метрополитена. По их словам, они не предполагали, что такой осмотр может быть противозаконным.
Любопытные туристы оказались молодыми людьми 21 и 23 лет. Профессиональный интерес привёл одного из них, работающего в метро на родине, в кабину машиниста. Ни он, ни его товарищ не рассматривали возможность запрета на такие действия.
В отделении полиции швейцарцам напомнили о правилах поведения в метро Санкт-Петербурга. После проверки документов и предупредительной беседы их отпустили продолжить осмотр города.
Фото: From Wikimedia Commons/ М. Мишин (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)
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