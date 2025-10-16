Шуя обошла Суздаль и Плёс: москвичи нашли новый центр "русского духа"

Неожиданно ли для вас, что этим летом главным "магнитом" для москвичей стал не разрекламированный Суздаль и даже не Плёс, а старинная Шуя? Рассказала Елена Поморцева в канале на Дзен. Рост интереса к городу — не вспышка на карте, а уверенный тренд: сюда едут за живой купеческой средой, редкими памятниками и тем самым "русским духом", который здесь не музейная декорация, а часть повседневной городской жизни.

Почему именно Шуя

Шуя готовится отметить 486-летие: годом основания считается 1539-й, хотя в летописях встречаются и более ранние упоминания. На протяжении веков город развивался как торгово-промышленный центр — это наследие чувствуется до сих пор. В отличие от соседей по туристическим маршрутам, здесь удивительно целостно сохранилась застройка конца XIX — начала XX века: фабричные корпуса соседствуют с купеческими особняками, деревянными домами с резными наличниками и внушительными храмами. Именно эта "слоистость" и делает Шую интереснее привычной открытки из Золотого кольца.

Главная вертикаль города: Воскресенская колокольня

Начинать знакомство лучше всего с символа Шуи — колокольни Воскресенского собора. Построенная на средства местного купечества в 1832 году, она поднимается на 106 метров и остаётся самой высокой отдельно стоящей колокольней в Европе. История постройки непроста: начинал швейцарец по происхождению, российский архитектор Гауденцио Маричелли; после обрушения третьего яруса дело продолжили губернский архитектор Евграф Петров и народный мастер Михаил Саватеев. Итог — стройная и надёжная доминанта, которая вот уже почти два века держит визуальную ось города. Подъём на колокольню стоит 100 рублей: оплачиваете в церковной лавке и сразу попадаете к росписям собора.

Воскресенский собор: утраты и возрождение

Сам собор возводился в 1792–1798 годах на средства прихожан. В советское время здесь устроили склад, но десять лет назад храм отреставрировали, и теперь это главный и самый нарядный храм города — с традиционными росписями, где можно увидеть Илью Муромца, преподобного Сергия, Серафима Саровского и библейские сюжеты. До революции главной святыней была икона Шуйской-Смоленской Божьей Матери (1655), признанная чудотворной в 1667-м; в 1930-е она исчезла, и её судьба остаётся неизвестной. Одновременно память о тяжёлых событиях здесь жива: в 1922 году, во время изъятия церковных ценностей, в толпу открыли огонь, а затем последовали расстрелы — трагедия вошла в историю как "Шуйское дело". В 2007 году на главной площади появился памятник погибшим за веру.

Утраты XX века: Спасская церковь и Крестовоздвиженский комплекс

До советского периода главным храмом города была однокупольная Спасская церковь с эклектичной колокольней (1847). 1 мая 1930 года храм взорвали; груда камня пролежала в центре 30 лет, а сейчас на месте стоит памятник Ленину, а память о соборе — лишь на старых фотографиях из музеев. Рядом идёт возрождение Крестовоздвиженского храмового комплекса: в советское время его церкви уродовали перепланировками и использовали как цеха, уникальную шатровую колокольню уничтожили до основания. С 1980-х здесь работало госпредприятие "Игрушка" — пластиковые сувениры до сих пор всплывают в интернете. Сегодня памятнику возвращают облик, включая новую шатровую колокольню.

"Арбат" по-шуйски и единственная "важня"

Чтобы прочитать торговую историю Шуи, пройдитесь по пешеходной улице Белова. Когда-то это была Торговая, позже — улица "красного директора" местных стачек Малахия Белова. Наследие, впрочем, не его: здесь два корпуса Гостиного двора, проект швейцарца Маричелли, и уникальный павильон для огромных весов — "важня". На такие весы заезжали целые возы товара; сегодня это, по сути, единственный сохранившийся подобный павильон в Центральной России. Рядом — купеческие особняки, от которых до нас дошли лепнина, кованые детали и "говорящие" фасады.

Терема, гимназия и "Том Сойер Фест"

Центр Шуи будто застыл во времени: советское типовое строительство почти не вторглось в дореволюционные кварталы. Одни из самых атмосферных видов — на улице Зинаиды Касаткиной (бывшей Большой Соборной): местами проступает булыжная мостовая, а над невысокими домами с наличниками возвышается гимназия №1 (1914), до сих пор действующая и недавно отремонтированная. За последние годы волонтёры "Том Сойер Феста" привели в порядок несколько деревянных домов — отреставрировали наличники, покрасили фасады, вернули утраченную фактуру.

Муниципальные "сокровищницы": музей и модельная библиотека

Отдельный must-see — большой каменный терем в неорусском стиле (1806), строившийся для присутственных мест. В XIX веке здесь размещались городская дума и сиротский суд; в начале XX-го появились боковые пристройки и нарядный декор. Сегодня в здании — литературно-краеведческий музей с билетами по 130 рублей: старинные фотографии, продукция мануфактур, зоологические коллекции и зал, посвящённый Константину Бальмонту, родившемуся в Шуйском уезде. Ещё одна приятно удивляющая точка — отреставрированный каменный особняк семьи Малаховых. В советское время здесь была библиотека; теперь это современное модельное пространство с фондом на 65 тысяч книг, конференц-залом, рабочими местами и вай-фаем (подключение — 70 рублей).

"Лавы" через Тезу и обновлённая набережная

Через реку Тезу до сих пор перекидывают сезонные деревянные "лавы" — пешеходную конструкцию, которую на время паводка разбирают, а затем собирают снова. Эта живая традиция уходит корнями в дореволюционные годы, когда рабочие спешили отсюда к фабрикам на противоположном берегу. Есть и вантовый пешеходный мост, и автомобильный, но "лавы" остаются самым колоритным способом перейти реку. В этом сезоне их устройство обошлось бюджету примерно в полмиллиона рублей. Для созерцательных прогулок отлично подходит и новая набережная: лиственничный настил, скамейки, смотровые площадки, качели, свет и видеонаблюдение — благоустроенная линия протянулась на 255 метров и стала любимым местом вечерних прогулок.

Городской парк: купеческий дар

Городской парк возник благодаря инициативе гласного городской думы, купца второй гильдии Чернышёва, в 1870-е годы: берёзовую рощу на высоком берегу Тезы впервые облагородили, и со временем она превратилась в главный сад города. Здесь и сегодня можно пройтись по старой аллее и увидеть малые архитектурные формы, перевезённые из усадеб, — фонтаны, скульптуры. Особенно любимы местными — каменные львы: с 1970-х они охраняют парк, а исследователи относят их создание к первой половине XIX века.

Вкус места: семейная сыроварня Гагариных

Авторских кофеен и гастромест в Шуе пока немного, но есть тот самый "повод свернуть": семейная сыроварня в здании бывшего детсада. Её владельцы — шуйяне Ольга и Анатолий — готовят почти два десятка сортов сыра и позволяют заглянуть в цех сквозь стеклянную стену. Рядом — лавка с сырами, ремесленным бездрожжевым хлебом, сладостями из местных ягод и знаменитым шуйским мылом. Регулярно проводят экскурсии и дегустации в гостиной со старинными буфетами и начищенными самоварами — камерный, очень "домашний" формат.

Мануфактуры и "красный кирпич"

Текстильная Шуя — это ещё и индустриальные пейзажи. На улице 1-я Московская сохранились массивные корпуса фабрики Небурчилова (1881). Вскоре после запуска она вошла в десятку крупнейших мануфактур города: 916 рабочих, 751 станок — масштабы впечатляют. После революции предприятие объединили с соседней мануфактурой, дав ему имя "Шуйский пролетарий". Для любителей промышленной архитектуры — идеальный маршрут фотоохоты: башни, кирпичные карнизы, арочные окна.

Вокзал из XIX века — и "Ласточка" из Москвы

Ещё один неожиданный "бестселлер" — железнодорожный вокзал 1896 года. Недавно его тщательно отреставрировали, вернув башенку с часами, резные детали фасада и самую атмосферу доревекового вокзала. На перроне восстановили водонапорную башню и установили сигнальный колокол — детям очень нравится. Внутри — небольшая историческая экспозиция. Добраться сюда из Москвы можно на "Ласточке" примерно за три часа, а дальше — пешком по центру или на ярком туристическом электробусе в сезон.

Полезно планировать время

Автор честно признаётся: одного дня оказалось мало — часть маршрута пришлось смотреть в сумерках, а кое-что и вовсе оставить на следующий раз (например, роскошный особняк фабриканта Павлова). В довесок к классическим прогулкам можно прокатиться по Тезе на речном трамвайчике — и почувствовать, как фабричные кварталы "срастаются" с историческим ядром.

Шуя — столица Русского Рождества

Зимой город преображается благодаря фестивалю "Русское Рождество" (ежегодно 5-8 января). На старинный вокзал прибывает ретро-поезд из Иванова, на площадях и в музеях — ярмарки и гуляния, в городском парке — световое шоу. На месте снесённой Спасской церкви устанавливают большую светящуюся фигуру храма, и вся центральная часть обретает особую праздничную сценографию. По уровню рождественской атмосферы Шуя уверенно тягаться с "раскрученными" соседями — и это ещё одна причина вернуться сюда уже в январе.

Шуя — это редкая целостность: колокольня на 106 метров и вид на купеческий город, деревянные "лавы" через Тезу, единственная в Центральной России "важня", дореволюционные терема и гимназия, музей в неорусском "тереме", модельная библиотека с вай-фаем, мануфактуры с краснокирпичными фронтонами и вокзал XIX века, куда за три часа доставит современная "Ласточка". Главное — оставьте себе запас времени: в Шуе слишком много мест, где хочется задержаться.