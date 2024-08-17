Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
DEFECT: шутер от разработчиков DOOM и Call of Duty в киберпанковом мегаполисе
  1. Главная
  2. Игры
  • Опубликована сегодня в 13:06

Инди-студия emptyvessel представляет DEFECT: инновационный многопользовательский шутер в киберпанковском мире

DEFECT: шутер от разработчиков DOOM и Call of Duty в киберпанковом мегаполисе

Инди-студия emptyvessel представила свой дебютный проект - захватывающий многопользовательский шутер DEFECT. На данный момент игра находится в стадии разработки, но обещает стать свежим и инновационным добавлением к жанру шутеров.

DEFECT предлагает игрокам уникальный тактический боевой опыт в футуристическом киберпанковском городе, управляемом искусственным интеллектом, который разделяет население по всему мегаполису. Помимо борьбы между злостными бандам и коррумпированными правоохранительными органами за контроль над городом, пользователи столкнутся с высокотехнологичными противниками и захватывающими стычками.

Проект разрабатывается опытными специалистами, ранее работавшими над такими знаковыми франшизами, как DOOM, Call of Duty и The Last of Us. Хотя точная дата выхода DEFECT пока не объявлена, заинтересованные игроки могут добавить игру в список желаемого на платформе Steam уже сейчас.

Emptyvessel - это новая инди-студия, основанная в начале текущего года, но обладающая значительным опытом в разработке игр. Несмотря на то что DEFECT является первым проектом команды, она амбициозна и разрабатывается на Unreal Engine 5.

Генеральный директор и игровой директор emptyvessel, Эмануэль Палалик, заявил:

«Наша цель с DEFECT - предложить новый взгляд на игровой процесс как для геймеров, так и для разработчиков. Мы исследуем авторитарные темы в киберпанке и стремимся создать мир, где технологии не просто инструменты, а настоящая обуза.»

DEFECT предложит как PvP, так и кооперативные многопользовательские режимы, где игроки могут выбрать сторону: коррумпированной полиции или бандитов, и выполнять различные задания, такие как убийства, контрабанда и аресты.

Фото: flickr.com/ Sergey Galyonkin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Председатель ЦИК Белоруссии заявил о готовности к проведению выборов президента

Председатель ЦИК Белоруссии заявил о готовности к проведению выборов президента

Центральная избирательная комиссия Белоруссии готова к проведению президентских выборов в любой момент, и уже сейчас ведутся определенные организационные и подготовительные мероприятия, как сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Читать полностью
В Китае предупредили Украину о возможном жестком ответе от России

В Китае предупредили Украину о возможном жестком ответе от России

Китайские эксперты предупреждают о возможности жёстких ответных мер со стороны России на действия украинских вооружённых сил в Курской области.

Читать полностью

Общество

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

﻿Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.

Читать полностью
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.

Читать полностью

Новости