Инди-студия emptyvessel представляет DEFECT: инновационный многопользовательский шутер в киберпанковском мире

Инди-студия emptyvessel представила свой дебютный проект - захватывающий многопользовательский шутер DEFECT. На данный момент игра находится в стадии разработки, но обещает стать свежим и инновационным добавлением к жанру шутеров.
DEFECT предлагает игрокам уникальный тактический боевой опыт в футуристическом киберпанковском городе, управляемом искусственным интеллектом, который разделяет население по всему мегаполису. Помимо борьбы между злостными бандам и коррумпированными правоохранительными органами за контроль над городом, пользователи столкнутся с высокотехнологичными противниками и захватывающими стычками.
Проект разрабатывается опытными специалистами, ранее работавшими над такими знаковыми франшизами, как DOOM, Call of Duty и The Last of Us. Хотя точная дата выхода DEFECT пока не объявлена, заинтересованные игроки могут добавить игру в список желаемого на платформе Steam уже сейчас.
Emptyvessel - это новая инди-студия, основанная в начале текущего года, но обладающая значительным опытом в разработке игр. Несмотря на то что DEFECT является первым проектом команды, она амбициозна и разрабатывается на Unreal Engine 5.
Генеральный директор и игровой директор emptyvessel, Эмануэль Палалик, заявил:
«Наша цель с DEFECT - предложить новый взгляд на игровой процесс как для геймеров, так и для разработчиков. Мы исследуем авторитарные темы в киберпанке и стремимся создать мир, где технологии не просто инструменты, а настоящая обуза.»
DEFECT предложит как PvP, так и кооперативные многопользовательские режимы, где игроки могут выбрать сторону: коррумпированной полиции или бандитов, и выполнять различные задания, такие как убийства, контрабанда и аресты.
Фото: flickr.com/ Sergey Galyonkin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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