Жители Шушар напомнили Беглову об обещанном несколько лет назад парке в микрорайоне

В Петербурге завершилось голосование за объекты благоустройства в рамках проекта "Жилье и городская среда". Теперь в Приморском и Выборгском районах создадут локации для отдыха — на Ланской улице и участке рядом с Гренадерской улице.

В своем поздравлении жителям районов-победителей губернатор Александр Беглов отметил их активность во время голосования. Он пообещал, что пляж у Цитадельского шоссе в Кронштадте и часть набережной Охты у шоссе Революции, 51 тоже будут благоустроены.

"Считаю важным отметить еще два района — Красногвардейский и Кронштадтский, где в процентном соотношении жители оказались наиболее дружными. Итого в ближайшее время мы благоустроим четыре объекта в Приморском, Выборгском, Красногвардейском и Кронштадтском районах", — говорится в тексте от имени градоначальника в его официальном аккаунте "ВКонтакте".

В этой ситуации петербуржцев больше волнуют сроки реализации проекта Минстроя РФ "Жилье и городская среда". Он стартовал несколько лет назад, но работы над локацией, победившей в Невском районе, до сих пор не начались. Пользователи напомнили градоначальнику об этом под его постом.





Такая же ситуация сложилась в Шушарах. Этот плотно заселенный район остро нуждается в рекреационных зонах и озеленении, но местные жители не могут понять, почему власти до сих пор не предпринимают абсолютно никаких мер в этом направлении. Девелопер обещал возвести парк на Пушкинской улице, изменения об этом даже внесли в Генплан в 2018 году. Но с тех пор все так и осталось только на бумаге, а обещанный "Кукиш-парк" стал мемом.

Петербург отличился от других регионов по количеству горожан, участвующих за проекты благоустройства. В одном только Красногвардейском районе проголосовали 14% от населения. СМИ писали, впрочем, что власти могли привлекать для голосования сотрудников подведомственных бюджетных учреждений.