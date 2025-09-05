Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виктор Дробыш
Виктор Дробыш
© commons.wikimedia.org by Albin Olsson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:01

Дробыш сравнил хит Шуфутинского с ритуалом — и миллионы согласились

Продюсер Виктор Дробыш объяснил популярность песни Михаила Шуфутинского ""Третье сентября"

Песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже много лет живёт своей второй жизнью — в качестве интернет-мема. Каждый год осенью она вновь становится популярной, возвращается в эфиры радиостанций и активно расходится по соцсетям. Люди шутят, снимают видео, делают ремиксы и пародии, а сама композиция словно закрепилась в массовом сознании как своеобразный символ смены лета на осень.

Как простая песня превратилась в феномен

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что секрет долголетия этой песни в её простоте и лёгкой запоминаемости. В отличие от сложных композиций с замысловатой структурой, треки с простым рефреном быстрее находят отклик у слушателей и надолго остаются в памяти.

"Повторяемость припева создает эффект рефрена, который люди хранят в памяти и охотно поют", — пояснил продюсер Виктор Дробыш.

Он также подчеркнул, что узнаваемый тембр Михаила Шуфутинского и его особая манера исполнения усиливают впечатление, делая текст песни более убедительным и эмоциональным.

Ритуализация и массовая культура

По словам Дробыша, в композиции есть эффект "ритуала". Каждый год 3 сентября интернет буквально взрывается от шуток и публикаций, связанных с этой датой. Люди ждут этого момента, как своеобразного календарного события, когда "Третье сентября" вновь звучит отовсюду. В этом и заключается её уникальность: песня стала частью культурного кода.

Не последнюю роль сыграло и развитие соцсетей. Видеоролики с припевом композиции разлетались по интернету с огромной скоростью, подхватывались блогерами и превращались в вирусный контент. Так песня, написанная ещё в 90-х, неожиданно для авторов и исполнителя обрела вторую жизнь в XXI веке.

История создания

Текст "Третьего сентября" написал поэт и композитор Игорь Николаев, а музыку — Игорь Крутой. Михаил Шуфутинский впервые исполнил её в 1993 году. Спустя год композиция вошла в его альбом "Гуляй, душа". На тот момент песня не стала сенсацией, но прочно закрепилась в репертуаре певца. Лишь годы спустя, благодаря интернету, она превратилась в явление, которое теперь уже невозможно игнорировать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Конор МакГрегор объявил о начале президентской кампании в Ирландии вчера в 22:37

Ирландия готовится к шоку: культовый боец UFC собирается стать президентом

Конор МакГрегор вышел за пределы спорта и готовится к борьбе нового уровня. Его президентская кампания уже вызвала споры и жаркие дискуссии в Ирландии.

Читать полностью » Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя, умер в возрасте 97 лет вчера в 21:11

Последний голос семьи Хемингуэев стих навсегда

Сын Эрнеста Хемингуэя, писатель Патрик Хемингуэй, ушёл из жизни в возрасте 97 лет. Чем запомнился последний наследник знаменитого рода?

Читать полностью » Любовь Успенская заявила, что выгнала жениха дочери Татьяны Плаксиной вчера в 20:06

Новый скандал в семье Успенской: как один Никита лишился будущего

Любовь Успенская вмешалась в личную жизнь дочери и выгнала её жениха из дома. Почему певица пошла на такой шаг и что об этом думает Татьяна?

Читать полностью » Сиквел вчера в 19:02

Супермен возвращается: "Человек завтрашнего дня" уже получил дату премьеры

Джеймс Ганн раскрыл название и дату премьеры нового "Супермена". Что известно о продолжении и почему зрители ждут возвращения Лютора?

Читать полностью » Михаил Ефремов вернулся на сцену в театре вчера в 18:57

Ефремов снова на сцене: Михалков сделал ход, которого никто не ждал

Никита Михалков представил Михаила Ефремова в труппе своего театра. Уже объявлена премьера спектакля с его участием, а публика делится на сторонников и критиков.

Читать полностью » Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж вчера в 17:29

Больше никогда не выйдет замуж? Долина объяснила, почему это её принцип

Лариса Долина откровенно рассказала о своём отношении к браку и поделилась, что для неё сегодня значит любовь и поддержка.

Читать полностью » Юрий Лоза заявил о мошенниках, использовавших его имя для рекламы концерта вчера в 16:24

Фанаты ждали автографов, а получили аферу: как подставили Юрия Лозу

Юрий Лоза рассказал, как его имя оказалось в афише концерта, о котором он ничего не знал. Певец возмутился и предупредил поклонников.

Читать полностью » Любимый бренд звёзд Alo столкнулся с судебным иском тренера Бриони Смит о дискриминации вчера в 15:19

Суд против Alo: обвинения в дискриминации грозят новым обвалом репутации

Любимый спортивный бренд голливудских звезд оказался втянут в громкие судебные разбирательства. Что стало причиной и к чему это может привести?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Дмитрий Попов рассказал, как пробки ускоряют износ двигателя
Спорт и фитнес

Тренировка 12-3-30 на беговой дорожке: рекомендации врачей
Красота и здоровье

Кардиолог Юрий Конев: отёки и перебои в ритме могут быть первыми признаками инфаркта
Еда

Ресторанная ассоциация раскрыла технологию подачи брускетты с лососем и базиликом
Дом

Зеленые растения против запахов и пыли в квартире
Наука и технологии

Уникальное захоронение IV века до н.э. обнаружено под Прагой: кем была женщина с фибулой духцовского типа
Дом

Натуральные ароматизаторы против неприятных запахов в доме
Садоводство

Этот цветочный щит спасет вашу грушу: забудьте о болезнях без химии – попробуйте этот метод
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet