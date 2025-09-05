Дробыш сравнил хит Шуфутинского с ритуалом — и миллионы согласились

Песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже много лет живёт своей второй жизнью — в качестве интернет-мема. Каждый год осенью она вновь становится популярной, возвращается в эфиры радиостанций и активно расходится по соцсетям. Люди шутят, снимают видео, делают ремиксы и пародии, а сама композиция словно закрепилась в массовом сознании как своеобразный символ смены лета на осень.

Как простая песня превратилась в феномен

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что секрет долголетия этой песни в её простоте и лёгкой запоминаемости. В отличие от сложных композиций с замысловатой структурой, треки с простым рефреном быстрее находят отклик у слушателей и надолго остаются в памяти.

"Повторяемость припева создает эффект рефрена, который люди хранят в памяти и охотно поют", — пояснил продюсер Виктор Дробыш.

Он также подчеркнул, что узнаваемый тембр Михаила Шуфутинского и его особая манера исполнения усиливают впечатление, делая текст песни более убедительным и эмоциональным.

Ритуализация и массовая культура

По словам Дробыша, в композиции есть эффект "ритуала". Каждый год 3 сентября интернет буквально взрывается от шуток и публикаций, связанных с этой датой. Люди ждут этого момента, как своеобразного календарного события, когда "Третье сентября" вновь звучит отовсюду. В этом и заключается её уникальность: песня стала частью культурного кода.

Не последнюю роль сыграло и развитие соцсетей. Видеоролики с припевом композиции разлетались по интернету с огромной скоростью, подхватывались блогерами и превращались в вирусный контент. Так песня, написанная ещё в 90-х, неожиданно для авторов и исполнителя обрела вторую жизнь в XXI веке.

История создания

Текст "Третьего сентября" написал поэт и композитор Игорь Николаев, а музыку — Игорь Крутой. Михаил Шуфутинский впервые исполнил её в 1993 году. Спустя год композиция вошла в его альбом "Гуляй, душа". На тот момент песня не стала сенсацией, но прочно закрепилась в репертуаре певца. Лишь годы спустя, благодаря интернету, она превратилась в явление, которое теперь уже невозможно игнорировать.