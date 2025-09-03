Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Михаил Шуфутинский
© commons.wikimedia.org by Оператор канала Дениса Клявера is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:05

От интернет-шутки до государственной награды: новый поворот в судьбе Шуфутинского

Депутат Госдумы Михаил Берулава предложил присвоить Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России

Михаил Шуфутинский — фигура, которая давно стала частью культурного кода в России. Его имя неизменно ассоциируется с песней "Третье сентября", превратившейся в народный мем и своеобразный символ осени. Однако в этот раз певец оказался в центре внимания не из-за традиционных шуток в интернете, а благодаря инициативе в Госдуме: депутаты предложили присвоить артисту почетное звание народного артиста России.

Предложение из Госдумы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в интервью изданию "Абзац" подчеркнул, что Шуфутинский достойно шел к этому признанию, и его вклад в отечественную эстраду нельзя недооценивать.

"Я ни разу не видел в нем заносчивости, в отличие от других. Он заслужил это", — отметил депутат Михаил Берулава.

По словам парламентария, у Шуфутинского немало ярких и любимых публикой песен, а его сильный характер и человеческие качества выгодно отличают его от многих коллег по сцене.

"Третье сентября" — феномен, ставший праздником

Культовая композиция, автором текста которой стал Игорь Николаев, а музыки — Игорь Крутой, была впервые исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993 году. Год спустя она вошла в альбом "Гуляй, душа" и быстро заняла особое место в репертуаре артиста.

С годами песня обрела новый статус: ее строки превратились в мемы, а сам день 3 сентября стал для миллионов интернет-пользователей своеобразным праздником. Шуфутинский неоднократно подчеркивал, что в этот день его концерты собирают полные залы.

"День 3 сентября давно стал народным праздником. Я ежегодно собираю полный зал слушателей", — заявлял артист.

Долгий путь в профессии

Михаил Шуфутинский начал свой путь в музыке еще в СССР, а в конце 80-х эмигрировал в США, где продолжил карьеру. Его творчество всегда сочетало в себе ностальгию, мелодику и особую интонацию, благодаря чему он завоевал широкую аудиторию не только в России, но и за ее пределами.

Возвращение на российскую сцену в 90-е годы закрепило за ним статус одного из самых узнаваемых исполнителей жанра шансон. Его концерты проходят с неизменным успехом, а песни регулярно звучат на радио и в народных застольях.

