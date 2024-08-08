Дебют Матвея Сафонова в «ПСЖ»: Французская пресса поделилась первыми впечатлениями

Французское ежедневное издание Le Parisien опубликовало обзор товарищеской встречи австрийского "Штурма" и "ПСЖ", который закончился со счетом 2:2. В этом матче дебютировал вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Голкипер, трансфер которого в "ПСЖ" этим летом состоялся за 20 миллионов евро, провел полный матч на поле. Газета отметила, что на данный момент рано делать выводы, однако игра Сафонова не произвела особого впечатления. Он продемонстрировал уровень, недостаточный для конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой, не отразив с сильный удар игрока австрийцев в концовке первого тайма.

Сафонов составляет конкуренцию за место в рамке ворот с Доннаруммой и Арнау Тенасом. Следующую товарищескую игру ПСЖ" проведет против "РБ Лейпциг" 10 августа, а первый официальный матч сезона 2024/25 парижане сыграют 16 августа с клубом "Гавр".

Фото: commons.wikimedia.org/Zakarie Faibis (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)