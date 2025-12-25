Штрафы за старые права: как избежать наказания, если срок действия вашего удостоверения истёк в 2023 году
С 1 января 2026 года водительские удостоверения, срок действия которых истёк в 2023 году, будут считаться недействительными, и водителей, не заменивших их, ждёт штраф. Об этом сообщает ТАСС.
Необходимость замены водительских прав
Как ранее сообщил ТАСС автоюрист Лев Воропаев, все водительские удостоверения, срок действия которых истёк в 2023 году, были автоматически продлены на три года. Однако с 1 января 2026 года автоматически продлённые права больше не будут действительны, и водителям необходимо пройти процедуру переоформления водительского документа.
"Автоматическое продление прав действует до 31 декабря 2025 года. Если у вас заканчивается срок действия водительского удостоверения 1 января 2026 года, то вы должны поменять его. Никакого автоматического продления на 3 года не будет", — подчеркивает эксперт.
Процедура замены прав
В пресс-центре МВД России отметили, что процесс замены водительского удостоверения не потребует сдачи экзаменов. Для этого водителю необходимо предоставить паспорт и медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний для управления транспортным средством. Если водитель ранее имел российское национальное удостоверение, его также нужно будет предъявить при замене.
Штраф за управление с недействительными правами
Водителям, которые будут управлять автомобилем с недействительными правами, грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
