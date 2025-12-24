Штрафы копились годами, но испугала люстра: чем закончилась история автолюбительницы

Жительница Юрги погасила крупную задолженность по штрафам за нарушения правил дорожного движения только после вмешательства судебных приставов. Общая сумма долга превысила 230 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета Кемерово".

Сотни производств из-за неоплаченных штрафов

Автолюбительница на протяжении длительного времени игнорировала обязательства по оплате штрафов за нарушения ПДД. В результате на исполнение в службу судебных приставов поступило около 200 производств о взыскании задолженности. Несмотря на это, женщина продолжала уклоняться от выплат и не предпринимала попыток урегулировать ситуацию добровольно.

Отсутствие реакции со стороны должницы вынудило приставов перейти к мерам принудительного характера. Было принято решение об обращении взыскания на принадлежащее ей имущество, что предусмотрено действующим законодательством в подобных случаях.

Арест имущества как решающий аргумент

В рамках исполнительных действий судебный пристав наложил арест на имущество женщины. Под арест попали предметы интерьера, в том числе дорогостоящие.

"Судебный пристав-исполнитель в счёт погашения задолженности наложил арест на имущество должницы, вплоть до люстры из чешского стекла", — сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Перспектива расставания с ценным предметом интерьера стала для автолюбительницы решающей. После ареста имущества она в полном объёме оплатила накопившуюся задолженность по штрафам, что позволило завершить исполнительные производства.