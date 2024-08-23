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Google оштрафован на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить контент о табаке и алкоголе
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Суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за запрещенный контент

Google оштрафован на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить контент о табаке и алкоголе

Суд наложил штраф на Google за материалы о табачных изделиях и алкоголе. В результате решения Таганского суда Москва компания Google была оштрафована на сумму 3,5 миллиона рублей за неисполнение требований об удалении запрещенного контента, как сообщила пресс-служба суда РИА Новости.

"В соответствии с решением Таганского районного суда Google LLC признан виновным в административном правонарушении, определенном частью 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. На компанию наложен штраф в размере 3,5 миллиона рублей", — отметила представитель агентства.

Протокол о правонарушении был составлен из-за отказа компании ограничить доступ к материалам, содержащим информацию о потреблении алкогольных напитков и курении табака.

Фото: commons.wikimedia.org/Rufus46 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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