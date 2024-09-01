Инвалидов I группы больше не могут высадить из общественного транспорта

В России вступил в силу новый закон о защите прав инвалидов на общественном транспорте

С 1 сентября в России действует закон, запрещающий высаживать из автобусов и трамваев инвалидов I группы, если они не могут оплатить проезд. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Соответствующие изменения были внесены в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях. Закон предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей за принудительную высадку инвалида I группы, который не может подтвердить оплату проезда.

Ранее в приграничных районах было предложено отменить штрафы за превышение скорости.

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