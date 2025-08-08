1000 рублей за хамство: готовится новая угроза для пассажиров маршруток и трамваев

В России вновь заговорили о необходимости вернуть уважение и культуру поведения в общественном транспорте. С неожиданной инициативой выступил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Он предложил не только выделить специальные места для беременных женщин и пожилых людей, но и наказывать тех, кто отказывается уступить им сиденье.

От осуждения — к наказанию

"Раньше над теми, кто не уступал место, смеялись, их осуждали. Это была культура, а теперь ее нет", — отметил политик.

По его словам, сегодня ситуация изменилась в худшую сторону: люди не только игнорируют просьбы, но порой даже позволяют себе грубость в ответ.

Как будет работать система?

Согласно предложению, специальные сиденья в транспорте будут обозначены — с помощью яркого цвета или наклеек на стекле. Нарушителей планируют фиксировать с помощью камер наблюдения, которые уже установлены во многих автобусах и трамваях.

Тем, кто займёт такие места без уважительной причины и откажется уступать, может грозить штраф — 1000 рублей. Это, по мнению Малинковича, позволит не только восстановить справедливость, но и напомнить обществу о простых нормах вежливости.