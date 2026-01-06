Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:34

Штормы, ливни и засухи одновременно: Приморье приближается к климатической нестабильности

Кубай заявил о чередовании засух и тайфунов в Приморье в будущем

Климат Приморского края в ближайшие десятилетия будет меняться так, что привычные сезонные сценарии начнут всё чаще "ломаться": одним летом регион может столкнуться с засухой и жарой, а следующим — с влажностью и тайфунами. Об этом сообщает ИА DEITA.RU, приводя оценку главы Примгидрометцентра Бориса Кубая, который рассказал о будущих тенденциях в беседе с ТАСС. По словам метеоролога, основной тренд — усиление контрастности, и он уже начинает проявляться.

Контрастность как главный климатический тренд

Борис Кубай отметил, что будущий климат Приморья нельзя будет назвать ни сибирским, ни тропическим. Он охарактеризовал его как вариативный, с резкими колебаниями погодных условий от года к году. В качестве примера он привёл возможное чередование жаркого и засушливого лета с сезоном, который будет более влажным и подверженным тайфунам.

По словам главы Примгидрометцентра, усиление контрастности станет основным направлением климатических изменений в обозримом будущем. Это означает, что региону придётся чаще сталкиваться с нестабильностью погодных процессов. Такая динамика влияет на сельское хозяйство, инфраструктуру и подготовку к сезонным рискам, поскольку погодные модели будут становиться менее предсказуемыми.

Температура растёт, а экстремальные явления усиливаются

Метеорологи Приморья фиксируют повышение среднегодовой температуры. Также отмечается увеличение количества жарких дней летом и более мягкие зимы в прибрежных районах. Эти изменения, как указывают специалисты, формируют новую климатическую реальность, когда зимний сезон постепенно теряет свою прежнюю суровость, а лето становится более напряжённым по температурному режиму.

При этом рост температуры сопровождается повышением рисков экстремальных явлений. В материале говорится, что увеличивается вероятность штормов, ливней и засух. Таким образом, общий тренд связан не только с потеплением, но и с усилением погодных крайностей, которые способны наносить серьёзный ущерб и требовать более точной системы предупреждений.

Январь 2026 года: теплее нормы и с дефицитом осадков

По прогнозу климатических аномалий Примгидромета, наступивший январь в Приморье ожидается теплее климатической нормы на 1-2 градуса. Средняя месячная температура воздуха прогнозируется в диапазоне -8…-13 ºC, а в центральных районах — -15…-20 ºC. В то же время осадков на большей территории края ожидается меньше среднего многолетнего количества, хотя в отдельных районах они могут быть в пределах нормы.

Метеорологи напоминают, что январь статистически считается самым холодным месяцем года в Приморье и отличается наименьшим количеством осадков за год. Именно поэтому отклонения в сторону тепла или дефицита снега заметнее всего проявляются в середине зимнего сезона. Вариативность этого месяца особенно важна для оценки общих климатических изменений, поскольку январь является одним из ключевых индикаторов зимних тенденций.

Исторические примеры: снежные и малоснежные январские сезоны

В материале приводятся данные наблюдений за последние десятилетия: снежными январские месяцы по всему краю были в 1980, 1984, 1987, 1997, 2000 и 2002 годах. Малоснежные январские периоды отмечались в 1973, 1977, 1978, 1988, 1989 и 2019 годах. Эти показатели подчёркивают, что колебания в количестве осадков характерны для региона и ранее, однако на фоне общего потепления контрастность становится более выраженной.

Отдельно названы самые тёплые и самые холодные январские значения для Владивостока и Уссурийска. Самыми тёплыми январи во Владивостоке были в 2007 году, а в Уссурийске — в 1988 году, при температурах -7,1 °C и -12,5 °C соответственно. Самыми холодными в обоих городах стали январи 1922 года: -21,7 °C во Владивостоке и -30,2 °C в Уссурийске. Эти примеры демонстрируют диапазон климатических колебаний, который в будущем, по прогнозам специалистов, будет проявляться ещё резче.

