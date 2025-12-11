Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Самолёты у терминала в аэропорту
Самолёты у терминала в аэропорту
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:11

Штормовые задержки и пустые залы: почему путешественники застряли в Тюмени и Сургуте на несколько часов

Ограничения в аэропортах России: пассажиры сталкиваются с длительными задержками — ТАСС

Задержки рейсов в аэропортах Тюмени и Сургута привели к неудобствам для пассажиров — об этом сообщает ТАСС. Девять рейсов, как на прилет, так и на вылет, задерживаются на срок от нескольких часов до более шести, что связано с временными ограничениями в некоторых аэропортах России.

Задержки рейсов в Тюмени и Сургуте

По данным онлайн-табло, в Тюмени задерживаются рейсы, прибывающие из Москвы и Минеральных Вод, а также вылеты в Москву. В Сургуте, помимо этого, задержаны рейсы в Уфу, Москву и Санкт-Петербург, а также прибытие рейсов из Москвы и Баку.

Так, вылет рейса из Сургута в Уфу был задержан более чем на шесть часов. Еще один рейс в Москву (Шереметьево) откладывается как минимум на два часа, а другой рейс в столицу — на более чем пять часов. Прибытие рейса из Баку в Сургут задержано более чем на девять часов.

В Тюмени также зафиксированы длительные задержки: вылет в Москву (Внуково) откладывается на три с половиной часа, а прибытие рейса из Москвы (Внуково) задерживается более чем на четыре часа.

Задержки на сутки в Ханты-Мансийске

Особое внимание привлекает ситуация в Ханты-Мансийске, где в административном центре ХМАО — Югры на сутки, до 12 декабря, задержаны все рейсы на прилет и вылет из Москвы.

"Время задержки рейсов колеблется от нескольких часов до более шести", — сообщается в ТАСС.

Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях на прилет и вылет в нескольких аэропортах страны, что также сказалось на работе воздушного транспорта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Женщину ошибочно признали мертвой и доставили в морг — The Sun 05.12.2025 в 9:48
Она была жива: британку объявили умершей, но в морге тело внезапно ожило

В Британии женщину признали умершей и отправили в морг, но там она подала признаки жизни. Почему помощь задержалась на два часа — выясняет полиция.

Читать полностью » Студент Джордж Смит пропал в горах у замка Дракулы — NYP 05.12.2025 в 9:44
Замок Дракулы собирает свою дань: студент из Бристоля пропал без вести после звонка о гипотермии

Британский студент пропал в горах Трансильвании у замка Бран: он успел сообщить о холоде и потере ориентира. Поискам мешают снег и туман.

Читать полностью » В Калининграде пожар в автосервисе повредил электрокары и вызвал эвакуацию баллонов — ТАСС 04.12.2025 в 15:56
В Калининграде сгорели электромобили и Tesla: пожар в автосервисе ставит под вопрос безопасность

Ночью в Калининграде полностью выгорел автосервис по ремонту электрокаров — повреждены десятки машин, включая Tesla. Что известно о причинах и последствиях — в статье.

Читать полностью » В Кызыле собака нанесла тяжёлые травмы семилетнему мальчику, возбуждено уголовное дело 04.12.2025 в 15:55
Когда соседская собака превращается в угрозу: нападение на ребёнка в Кызыле вскрыло серьёзные проблемы

В Туве возбуждено уголовное дело после нападения собаки на семилетнего мальчика. Мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами.

Читать полностью » 74 дома и пять соцобъектов в Кингисеппе остались без водоснабжения из-за аварии — ТАСС 03.12.2025 в 15:36
Когда город остаётся без капли: авария в Кингисеппе обнажила слабые места водной системы

Аварийное отключение электроэнергии в Кингисеппе остановило насосы и оставило без воды десятки домов и социальные учреждения, в городе организован подвоз воды.

Читать полностью » Суд в Омске назначил девять лет колонии мужчине за подрывы банкоматов — Татьяна Булихова 03.12.2025 в 15:36
Охота за 12 миллионами, которая провалилась: омский подрывник услышал приговор

Омский суд вынес приговор по делу злоумышленника, который неоднократно пытался взорвать банкоматы самодельными устройствами, рассчитывая похитить миллионы.

Читать полностью » Аэропорт Ярославля ограничил приём и выпуск воздушных судов из-за безопасности 03.12.2025 в 3:25
Под угрозой полёты: что скрывает решение Ярославля ограничить воздушный трафик

В ярославском аэропорту введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов — меры связаны с обеспечением безопасности и повлияют на работу авиарейсов ближайшее время.

Читать полностью » В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полеты – Росавиация 02.12.2025 в 5:58
Краснодар под контролем: введение временных ограничений на аэропорт — что это значит для пассажиров

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Усталость стала главной причиной пропуска тренировок — Femina
Общество
Айсен Николаев поручил региональным властям помощь семьям погибших при пожаре в Октемцах — ТАСС
Мир
США предложили ЕС план восстановления России в мировой экономике — The Wall Street Journal
Экономика
Проект строительства АЭС в Вьетнаме возобновлен после восьми лет приостановки — Геннадий Бездетко
11-я гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ продолжила боевую задачу после атаки дрона — ТАСС
Авто и мото
Зимний простой автомобиля приводит к снижению заряда аккумулятора и износу деталей — автоспециалисты
Наука
Археологи нашли свидетельства торговли обезьянами с Индией в Риме — Мегхав Ганди
Наука
Лидар и магнитометрия раскрыли новые тайны археологии Киклад — Archaeology News
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet