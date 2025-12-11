Штормовые задержки и пустые залы: почему путешественники застряли в Тюмени и Сургуте на несколько часов

Задержки рейсов в аэропортах Тюмени и Сургута привели к неудобствам для пассажиров — об этом сообщает ТАСС. Девять рейсов, как на прилет, так и на вылет, задерживаются на срок от нескольких часов до более шести, что связано с временными ограничениями в некоторых аэропортах России.

Задержки рейсов в Тюмени и Сургуте

По данным онлайн-табло, в Тюмени задерживаются рейсы, прибывающие из Москвы и Минеральных Вод, а также вылеты в Москву. В Сургуте, помимо этого, задержаны рейсы в Уфу, Москву и Санкт-Петербург, а также прибытие рейсов из Москвы и Баку.

Так, вылет рейса из Сургута в Уфу был задержан более чем на шесть часов. Еще один рейс в Москву (Шереметьево) откладывается как минимум на два часа, а другой рейс в столицу — на более чем пять часов. Прибытие рейса из Баку в Сургут задержано более чем на девять часов.

В Тюмени также зафиксированы длительные задержки: вылет в Москву (Внуково) откладывается на три с половиной часа, а прибытие рейса из Москвы (Внуково) задерживается более чем на четыре часа.

Задержки на сутки в Ханты-Мансийске

Особое внимание привлекает ситуация в Ханты-Мансийске, где в административном центре ХМАО — Югры на сутки, до 12 декабря, задержаны все рейсы на прилет и вылет из Москвы.

"Время задержки рейсов колеблется от нескольких часов до более шести", — сообщается в ТАСС.

Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях на прилет и вылет в нескольких аэропортах страны, что также сказалось на работе воздушного транспорта.