Штормовое предупреждение оказалось не формальностью: судно село на мель в российской акватории

Сухогруз из Болгарии оказался на мели в российской акватории Чёрного моря — экипаж запросил эвакуацию на фоне ухудшения погоды в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, уточняя, что инцидент произошёл в районе краснодарского мыса Железный Рог. На борту судна находятся 11 человек, и ситуация развивается в условиях штормового предупреждения, объявленного накануне в Краснодарском крае.

Где и при каких обстоятельствах судно село на мель

По данным Shot, сухогруз HAPPY ARAS, идущий под флагом Вануату, следовал из болгарского порта Варна в Новороссийск. В районе мыса Железный Рог судно село на мель, после чего экипаж запросил эвакуацию. Канал подчёркивает, что на борту находятся 11 человек.

Мыс Железный Рог расположен на участке побережья Краснодарского края, где при неблагоприятной погоде навигационные условия могут значительно осложняться. Shot не уточняет причины посадки на мель, однако отмечает, что экипаж сразу обратился с запросом об эвакуации. Это может говорить о рисках для безопасности людей или о невозможности быстро снять судно своими силами.

Штормовое предупреждение и погодные риски

Накануне, как отмечает Shot, в Краснодарском крае объявляли штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 20-25 метров в секунду, что могло существенно осложнить движение судов и маневрирование вблизи береговой линии. При таких условиях возрастает вероятность отклонения от курса и ошибок при прохождении сложных участков акватории.

Сильный ветер также влияет на скорость реагирования и проведение спасательных операций. Даже при отсутствии прямой угрозы затопления посадка на мель в штормовую погоду может привести к повреждениям корпуса или дополнительным осложнениям при попытках буксировки. В публикации Shot не говорится о повреждениях, но подчёркивается запрос экипажа на эвакуацию.

Что известно о людях на борту

Shot сообщает, что на судне находятся 11 человек. О пострадавших или угрозе здоровью экипажа информации не приводится. Также не уточняется, предпринимались ли попытки снять судно с мели или привлечены ли спасательные службы. По данным канала, ключевой факт на данный момент — обращение экипажа с запросом об эвакуации.

Ситуация остаётся в развитии, а на её ход может влиять погода в регионе. При сохранении сильного ветра и штормовых условий операции по эвакуации и дальнейшие действия с судном могут быть связаны с дополнительными ограничениями и рисками.