Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сухогруз
Сухогруз
© commons.wikimedia.org by Alf van Beem is licensed under CC0
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:50

Штормовое предупреждение оказалось не формальностью: судно село на мель в российской акватории

Сухогруз под флагом Вануату сел на мель у берегов Кубани — Shot

Сухогруз из Болгарии оказался на мели в российской акватории Чёрного моря — экипаж запросил эвакуацию на фоне ухудшения погоды в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, уточняя, что инцидент произошёл в районе краснодарского мыса Железный Рог. На борту судна находятся 11 человек, и ситуация развивается в условиях штормового предупреждения, объявленного накануне в Краснодарском крае.

Где и при каких обстоятельствах судно село на мель

По данным Shot, сухогруз HAPPY ARAS, идущий под флагом Вануату, следовал из болгарского порта Варна в Новороссийск. В районе мыса Железный Рог судно село на мель, после чего экипаж запросил эвакуацию. Канал подчёркивает, что на борту находятся 11 человек.

Мыс Железный Рог расположен на участке побережья Краснодарского края, где при неблагоприятной погоде навигационные условия могут значительно осложняться. Shot не уточняет причины посадки на мель, однако отмечает, что экипаж сразу обратился с запросом об эвакуации. Это может говорить о рисках для безопасности людей или о невозможности быстро снять судно своими силами.

Штормовое предупреждение и погодные риски

Накануне, как отмечает Shot, в Краснодарском крае объявляли штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 20-25 метров в секунду, что могло существенно осложнить движение судов и маневрирование вблизи береговой линии. При таких условиях возрастает вероятность отклонения от курса и ошибок при прохождении сложных участков акватории.

Сильный ветер также влияет на скорость реагирования и проведение спасательных операций. Даже при отсутствии прямой угрозы затопления посадка на мель в штормовую погоду может привести к повреждениям корпуса или дополнительным осложнениям при попытках буксировки. В публикации Shot не говорится о повреждениях, но подчёркивается запрос экипажа на эвакуацию.

Что известно о людях на борту

Shot сообщает, что на судне находятся 11 человек. О пострадавших или угрозе здоровью экипажа информации не приводится. Также не уточняется, предпринимались ли попытки снять судно с мели или привлечены ли спасательные службы. По данным канала, ключевой факт на данный момент — обращение экипажа с запросом об эвакуации.

Ситуация остаётся в развитии, а на её ход может влиять погода в регионе. При сохранении сильного ветра и штормовых условий операции по эвакуации и дальнейшие действия с судном могут быть связаны с дополнительными ограничениями и рисками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рейс Москва—Калининград задержали почти на сутки из-за погоды — Осторожно, новости 30.12.2025 в 23:03
Вылет обещали снова и снова: как рейс в Калининград потерял целый день в ожидании

Рейс из Москвы в Калининград экстренно сел в Петербурге и задержался почти на сутки из-за погоды и повторных переносов вылета.

Читать полностью » Мужчина в Волгограде нанес на фасады домов символику террористической организации — ТАСС 30.12.2025 в 13:12
Угроза безопасности: мужчина в Волгограде арестован за распространение символики запрещенной организации

В Волгограде арестовали мужчину за распространение символики террористической организации и участие в ее деятельности.

Читать полностью » В Балабаново при демонтаже водонапорной башни погиб экс-депутат Сергей Свириденко — ТАСС 30.12.2025 в 11:20
Печальная судьба: бывший депутат и предприниматель погиб при сносе водонапорной башни

В Балабаново при демонтаже водонапорной башни погиб экс-депутат и предприниматель Сергей Свириденко.

Читать полностью » Подростки в России массово теряют доступ к iPhone из-за мошенничества с Roblox — База 29.12.2025 в 20:05
Игра осталась игрой, а последствия — реальными: Roblox втянул подростков в опасную схему

Попытки обойти блокировку Roblox оборачиваются для подростков потерей iPhone: мошенники блокируют устройства и требуют деньги.

Читать полностью » Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке на резиденцию Путина 29.12.2025 в 19:43
91 беспилотник и ноль признаний: вокруг атаки на резиденцию президента РФ возникла опасная пауза

Киев отказался признаваться в атаке на резиденцию президента РФ, назвав произошедшее вымышленным эпизодом.

Читать полностью » Акулу с человеческим телом в пасти заметили в заливе Монтерей — ABC News 29.12.2025 в 15:30
Тихий заплыв закончился трагедией: океан утащил пловчиху, оставив жуткие свидетельства

У берегов Калифорнии очевидец заметил акулу с человеческим телом в пасти. История исчезновения пловчихи получила трагическое продолжение.

Читать полностью » Гашиш массой 54,74 грамма нашли в желудке жителя Тувы — ТАСС 29.12.2025 в 11:43
Гашиш “всплыл” после обследования: в Туве наркотики нашли в желудке задержанного

Необычная история задержания жителя Тувы: как наркотики оказались в его желудке? Узнайте, какие меры приняли полицейские и что скрывается за этой шокирующей находкой.

Читать полностью » В лимонаде Aloe Vera нашли летучие соединения — Роспотребнадзор 29.12.2025 в 9:01
Ваш организм скажет спасибо: почему стоит отказаться от этого лимонада прямо сейчас

Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в лимонаде Aloe Vera и потребовал блокировать продажи на онлайн-площадках. Проверки продолжаются.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Арктике найдено кладбище китов, раскрывающее тайны древней истории — Science-et-vie
ДФО
РЖД подтвердили повреждение инфраструктуры после схода вагонов в Приамурье — РИА Новости
Общество
Шерстяные свитеры и кальсоны стали базой зимней одежды в СССР — PrimaMedia
Общество
Соцфонд начал назначать страховые пенсии автоматически в 2026 году — Жанна Ивановская
Недвижимость
Госфонд компенсирует потери покупателей вторичного жилья — вице-президент РГР Банников
Мир
Госдолг ЕС растёт до 83,8% ВВП в 2026 году — аналитики РАН
Садоводство
Замиокулькас переносит редкий полив до месяца — цветоводы
Экономика
Восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы оценивают в $100 млрд — Bloomberg
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet