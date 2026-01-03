Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сочинский аэропорт
Сочинский аэропорт
© commons.wikimedia.org by karel291 is licensed under CC BY 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:41

Штормовое предупреждение превращает отпуск в ожидание: рейсы в Сочи и из Сочи уходят в переносы

Аэропорт Сочи задержал прилёт рейсов из Москвы и ещё семи городов — ТАСС

В первые дни января юг России снова оказался в зоне погодной турбулентности, и это быстро отразилось на работе транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта: в аэропорту Сочи на прилет и вылет задержаны 16 авиарейсов, часть пассажиров вынуждена ждать вылета и прилёта дольше запланированного.

Какие рейсы задержаны в Сочи

Согласно информации, опубликованной на онлайн-табло, на прилёт задерживаются рейсы из Москвы, Челябинска, Перми, Уфы, Надыма, Казани, Ульяновска и Оренбурга. Это означает, что сбои затронули сразу несколько направлений, включая как крупные города, так и региональные центры. При этом задержки на прилёт часто формируют цепочку — самолёт, прибывающий поздно, затем позже отправляется обратно.

На вылет из Сочи вовремя не отправились самолёты в Москву, Ульяновск, Оренбург и Челябинск. Такие сбои чаще всего связаны с погодой и ограничениями в воздушных гаванях по маршруту. В результате расписание обновляется в течение дня, а часть рейсов переносится на более позднее время.

Погода на Кубани и штормовое предупреждение

ТАСС отмечает, что в первые дни нового года на юге России сохраняются сложные погодные условия. Накануне в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение, что стало одним из факторов повышенного риска для авиации. Погодные условия в регионе традиционно влияют на работу аэропортов, особенно при сочетании осадков и сильного ветра.

Грозы с ливнями и ветром порывами до 20-25 метров в секунду ожидаются на большей части территории Кубани с 4 по 5 января. При таких значениях порывов возрастает вероятность временных ограничений на посадку и взлёт, а также решений о переносах рейсов по соображениям безопасности. Это объясняет, почему задержки затрагивают сразу несколько направлений.

Ограничения в аэропортах в ночь на 2 января

Ситуация с задержками развивается на фоне более широких ограничений, которые вводились ранее в других воздушных гаванях. В ночь на 2 января в шести российских аэропортах действовали ограничения на приём и выпуск самолётов. Под ограничения попали московские Домодедово и Жуковский, а также аэропорты Самары, Пензы, Оренбурга и Ярославля.

Такие меры обычно приводят к накоплению задержек и переносу расписания на последующие часы, даже после снятия ограничений. В результате отдельные рейсы могут опаздывать уже не только из-за текущей погоды, но и из-за последствий предыдущих сбоев, когда воздушное движение восстанавливается поэтапно.

