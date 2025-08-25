Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:19

Упавшие деревья при шторме стали причиной госпитализации и разрушений в регионе

Шторм в Самарской области: пострадали пять человек, повреждены десятки автомобилей

В результате сильного шторма в Самарской области пострадали пять человек, включая ребенка. По данным экстренных служб, четверых из них госпитализировали с травмами различной степени тяжести, еще один получил амбулаторное лечение. Стихия также стала причиной падения 24 деревьев, которые повредили 15 автомобилей — 11 в Тольятти и 4 в Приволжском районе.

Упавшие ветки и стволы временно перекрыли движение на нескольких участках дорог, и водителям пришлось самостоятельно расчищать проезд.

Местные жители сообщили, что ранее неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами на аварийные деревья, но никаких мер принято не было. Одно из таких деревьев, признанное опасным, стало причиной травм людей. Спасательные службы оперативно ликвидировали последствия шторма, однако вопросы о качестве проверки зеленых насаждений остаются открытыми. Власти региона начали проверку по факту происшествия.

