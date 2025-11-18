Шторм обрушился на остров: паромы встали, автобусы отменены, снег бьёт рекорды

Сильнейший штормовой циклон накрыл Сахалин и привёл к серьёзным ограничениям в работе транспорта. Из-за ураганного ветра и снегопадов закрыта паромная переправа Ванино-Холмск, а движение по восьми межмуниципальным автобусным маршрутам приостановлено. Порывы ветра достигают 33-35 м/с, а видимость на отдельных участках дорог падает до 50 метров.

Осадки превысили месячную норму

По данным синоптиков, юг острова оказался в эпицентре непогоды. В отдельных районах выпали рекордные объёмы осадков. Синоптик Евгений Тишковец сообщил в своём Telegram-канале:

"За минувшие сутки на юге Сахалина, в населенном пункте Мальково, в осадкомер попало 99 мм небесной влаги, что составляет 130% месячной нормы".

Штормовой циклон, находящийся примерно в 250 километрах северо-восточнее Южно-Сахалинска, принёс снегопады, которые существенно превысили средние климатические показатели.

Ограничения на дорогах и закрытые маршруты

С вечера 17 ноября паромная переправа Ванино-Холмск закрыта до стабилизации обстановки в Татарском проливе. Одновременно власти ограничили движение пассажирского транспорта на ряде федеральных и межмуниципальных трасс.

Полностью перекрыты три дорожных участка: от Арсентьевки до Ильинского, от Ильинского до Айнского, а также от Онара до Ныша на федеральной трассе. Метель и почти нулевая видимость вынудили временно остановить восемь автобусных маршрутов, связывающих Южно-Сахалинск с Поронайском, Александровском-Сахалинским, Смирных, Макаровым, Углегорском и другими районами.

Пункты обогрева и прогноз на ближайшее время

МЧС предупреждает о сохранении опасных погодных условий. На севере и в центре острова ожидаются сильный снег, метели и штормовой ветер, особенно в прибрежных зонах. Для водителей открыты пункты обогрева, информацию о которых можно получить через ЕДДС Томаринского и Долинского районов или по номеру 112.

По прогнозу, циклон продолжит движение на северо-восток и принесёт новые обильные снегопады уже на Камчатку.