Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Метель
Метель
© commons.wikimedia.org by Sallicio is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:34

Шторм обрушился на остров: паромы встали, автобусы отменены, снег бьёт рекорды

Ураганный ветер до 35 м/с остановил восемь автобусных маршрутов — правительство Сахалинской области

Сильнейший штормовой циклон накрыл Сахалин и привёл к серьёзным ограничениям в работе транспорта. Из-за ураганного ветра и снегопадов закрыта паромная переправа Ванино-Холмск, а движение по восьми межмуниципальным автобусным маршрутам приостановлено. Порывы ветра достигают 33-35 м/с, а видимость на отдельных участках дорог падает до 50 метров.

Осадки превысили месячную норму

По данным синоптиков, юг острова оказался в эпицентре непогоды. В отдельных районах выпали рекордные объёмы осадков. Синоптик Евгений Тишковец сообщил в своём Telegram-канале:

"За минувшие сутки на юге Сахалина, в населенном пункте Мальково, в осадкомер попало 99 мм небесной влаги, что составляет 130% месячной нормы".

Штормовой циклон, находящийся примерно в 250 километрах северо-восточнее Южно-Сахалинска, принёс снегопады, которые существенно превысили средние климатические показатели.

Ограничения на дорогах и закрытые маршруты

С вечера 17 ноября паромная переправа Ванино-Холмск закрыта до стабилизации обстановки в Татарском проливе. Одновременно власти ограничили движение пассажирского транспорта на ряде федеральных и межмуниципальных трасс.

Полностью перекрыты три дорожных участка: от Арсентьевки до Ильинского, от Ильинского до Айнского, а также от Онара до Ныша на федеральной трассе. Метель и почти нулевая видимость вынудили временно остановить восемь автобусных маршрутов, связывающих Южно-Сахалинск с Поронайском, Александровском-Сахалинским, Смирных, Макаровым, Углегорском и другими районами.

Пункты обогрева и прогноз на ближайшее время

МЧС предупреждает о сохранении опасных погодных условий. На севере и в центре острова ожидаются сильный снег, метели и штормовой ветер, особенно в прибрежных зонах. Для водителей открыты пункты обогрева, информацию о которых можно получить через ЕДДС Томаринского и Долинского районов или по номеру 112.

По прогнозу, циклон продолжит движение на северо-восток и принесёт новые обильные снегопады уже на Камчатку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Курилы вызвали критику в Японии но Москва ответила спокойно и твёрдо 14.11.2025 в 3:47
Одно высказывание — и дипломатия дрогнула: вокруг Курил снова возникла тень давнего спора

В дипломатическом конфликте с Японией Кремль вновь подтвердил свою позицию по Курильским островам, ясно дав понять, что вопрос о принадлежности этих территорий закрыт. Как ответила Россия на очередные провокации из Токио?

Читать полностью » Недвижимость России бьёт рекорды стоимости благодаря элитным апартаментам Москвы и роскошным пентхаусам регионов 14.11.2025 в 1:47
Панорамные виды стоят как состояние: элитная недвижимость России ушла в высшую лигу цен

В России продолжают появляться невероятно дорогие объекты недвижимости. Какие апартаменты могут стоить миллиарды рублей, и чем они привлекают самых богатых покупателей?

Читать полностью » Китай открывает туристам культурный шок из-за плотных толп, резких блюд и традиций 13.11.2025 в 19:12
Китай встречает так, будто времени нет: толпы сжимают туристов до грани терпения

Что могут удивить туристов в Китае? Блогер Елена Лисейкина поделилась своими впечатлениями о плотных толпах, непривычных санитарных нормах и особенностях китайской кухни, которые могут шокировать европейцев.

Читать полностью » В Якутии начался второй этап проекта по доставке грузов с помощью дронов 13.11.2025 в 19:04
Логистика будущего: беспилотники связали Якутск и Нижний Бестях в разгар ледостава

В Якутии запущен второй этап проекта «Воздушная переправа» — дроны доставляют грузы между Якутском и Нижним Бестяхом даже при морозах до –30 °C, сокращая путь через Лену вдвое.

Читать полностью » Насилие, упомянутое родителями, побудило прокуратуру начать проверку действий школьного учителя 13.11.2025 в 17:12
Учебный кабинет превратился в точку тревоги: сообщения родителей запустили проверку, которая пугает всех

Почему в Артеме родители учеников школы № 1 обратились в прокуратуру из-за действий учителя математики? Ожидается, что проверка установит, применялись ли физические наказания в классе.

Читать полностью » Автоконцерны Mercedes-Benz и Mazda подтверждают полный уход без перспектив возвращения в Россию 13.11.2025 в 15:12
Возврат обещали как вариант, но он растаял: бренды закрывают свои российские главы окончательно

Какие автоконцерны окончательно покинули российский рынок, и почему они не планируют возвращаться? Разбираемся в итогах ухода Mercedes-Benz, Mazda и Toyota с российского рынка.

Читать полностью » На Чукотке установились 40-градусные морозы и метели с ветром до 20 м/с 13.11.2025 в 13:22
Последний пароход пришёл — и зима вступила в права: на Чукотке сильный мороз и снегопад

На Чукотке зафиксированы морозы до –40 °C, на восточном побережье бушует метель с ветром до 20 м/с. В Анадыре пришвартовался последний пароход навигации, доставивший 3,4 тыс. тонн грузов.

Читать полностью » Кадры формируются комплексно через кластеры, карьерные центры и раннее профессиональное обучение – Сергей Дубовицкий 13.11.2025 в 13:12
Кадровый голод сжимает Приморье, как тиски: 40 тысяч пустых рабочих мест начинают менять карту развития региона

Как Приморье решает кадровую проблему при рекордно низком уровне безработицы? В регионе разрабатывают уникальную систему подготовки специалистов "от школы до трудоустройства", предлагая молодежи новые возможности для роста и карьеры.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Герцогиня Сассекская формирует стратегию медиа-карьеры через контакты с Джеффом Безосом — WME
Питомцы
Кроликам зимой нужно больше калорий и витаминов для поддержания здоровья — зоологи
Еда
Запечённая индейка с розмарином и апельсинами приобретает золотистую корочку — повар
Авто и мото
Число штрафов за ПДД снизилось на 20,6% с января по октябрь — Минтранс Московской области
УрФО
Тюменцу выплатят 15 миллионов за землю под продление улицы Ставропольская – суд
Туризм
Назваты 10 лучших стран, где гражданам России можно находиться без визы
Авто и мото
Автовладелец из Екатеринбурга вернул Exeed LX через суд — юрист Ольга Кривцова
Красота и здоровье
Храп признали возможным симптомом апноэ и фактором риска для сердца — сомнолог Ольга Решетникова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet