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Как выбрать шторы и тюль: главные советы
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Шторы, которые преобразят ваш интерьер: как правильно выбрать

Как выбрать шторы и тюль: главные советы

Шторы и тюль играют ключевую роль в декоре интерьера, придавая уют и завершённость помещению.

Освещение

Для тёмных комнат выбирайте лёгкие полупрозрачные ткани, чтобы добавить света. В светлых помещениях можно использовать плотные ткани.

Пространство

Расширяют пространство горизонтальные принты, а вертикальные графики визуально увеличивают высоту комнаты.

Кухня и спальня

Для кухни лучше короткие гардины, а для спальни подойдут шторы "blackout", которые блокируют свет.

Размер комнаты

В маленьких комнатах избегайте громоздких ламбрекенов и выбирайте лаконичные варианты.

Цветовая гамма

  • Однотонные стены: Шторы того же цвета или немного светлее/темнее.
  • Рисунки на обоях: Выберите один из оттенков для штор.
  • Фактурные стены: Шторы должны быть однотонными и наоборот.
  • Два цвета: Один тон под стены, второй контрастный, но присутствующий в интерьере.

Сочетание с интерьером

  • Шторы и подушки: Лучше из одного материала.
  • Покрывала: Шторы в одном цвете, но разных оттенков.
  • Базовые цвета: Яркий акцент из одного цвета для штор и кресел.
  • Обволакивающий интерьер: Один цвет для стен, штор и мебели, акценты расставляются с помощью декора.

Фото: flickr.com/Posh Living, LLC(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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