Шторы, которые преобразят ваш интерьер: как правильно выбрать

Шторы и тюль играют ключевую роль в декоре интерьера, придавая уют и завершённость помещению.
Освещение
Для тёмных комнат выбирайте лёгкие полупрозрачные ткани, чтобы добавить света. В светлых помещениях можно использовать плотные ткани.
Пространство
Расширяют пространство горизонтальные принты, а вертикальные графики визуально увеличивают высоту комнаты.
Кухня и спальня
Для кухни лучше короткие гардины, а для спальни подойдут шторы "blackout", которые блокируют свет.
Размер комнаты
В маленьких комнатах избегайте громоздких ламбрекенов и выбирайте лаконичные варианты.
Цветовая гамма
- Однотонные стены: Шторы того же цвета или немного светлее/темнее.
- Рисунки на обоях: Выберите один из оттенков для штор.
- Фактурные стены: Шторы должны быть однотонными и наоборот.
- Два цвета: Один тон под стены, второй контрастный, но присутствующий в интерьере.
Сочетание с интерьером
- Шторы и подушки: Лучше из одного материала.
- Покрывала: Шторы в одном цвете, но разных оттенков.
- Базовые цвета: Яркий акцент из одного цвета для штор и кресел.
- Обволакивающий интерьер: Один цвет для стен, штор и мебели, акценты расставляются с помощью декора.
Фото: flickr.com/Posh Living, LLC(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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