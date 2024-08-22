Шторы, которые преобразят ваш интерьер: как правильно выбрать

Как выбрать шторы и тюль: главные советы

Шторы и тюль играют ключевую роль в декоре интерьера, придавая уют и завершённость помещению.

Освещение

Для тёмных комнат выбирайте лёгкие полупрозрачные ткани, чтобы добавить света. В светлых помещениях можно использовать плотные ткани.

Пространство

Расширяют пространство горизонтальные принты, а вертикальные графики визуально увеличивают высоту комнаты.

Кухня и спальня

Для кухни лучше короткие гардины, а для спальни подойдут шторы "blackout", которые блокируют свет.

Размер комнаты

В маленьких комнатах избегайте громоздких ламбрекенов и выбирайте лаконичные варианты.

Цветовая гамма

Однотонные стены: Шторы того же цвета или немного светлее/темнее.

Шторы того же цвета или немного светлее/темнее. Рисунки на обоях: Выберите один из оттенков для штор.

Выберите один из оттенков для штор. Фактурные стены: Шторы должны быть однотонными и наоборот.

Шторы должны быть однотонными и наоборот. Два цвета: Один тон под стены, второй контрастный, но присутствующий в интерьере.

Сочетание с интерьером

Шторы и подушки: Лучше из одного материала.

Лучше из одного материала. Покрывала: Шторы в одном цвете, но разных оттенков.

Шторы в одном цвете, но разных оттенков. Базовые цвета: Яркий акцент из одного цвета для штор и кресел.

Яркий акцент из одного цвета для штор и кресел. Обволакивающий интерьер: Один цвет для стен, штор и мебели, акценты расставляются с помощью декора.

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