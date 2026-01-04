Штатный режим включили, но сеть ещё держится на ремонте — в ЛНР возможны веерные отключения

Север Луганской Народной Республики вернулся к штатному электроснабжению после удара по энергетической инфраструктуре, однако для части жителей ситуация пока остаётся нестабильной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, первого заместителя председателя правительства ЛНР Юрия Говтвина.

По его словам, основные потребители и социально значимые объекты в северном регионе уже подключены, но в прифронтовых населённых пунктах продолжаются восстановительные работы.

Восстановление после атаки и подключение ключевых объектов

Говтвин сообщил, что энергетики завершили восстановление электроснабжения потребителей и объектов, от которых зависит работа социальной инфраструктуры. Речь идёт о северных районах республики, где после удара по энергообъектам 2 января произошли массовые отключения. Восстановление позволило вернуть свет в те точки, где перебои могли привести к остановке критически важных служб.

"Энергетики восстановили электроснабжение потребителей и социально значимых объектов в северном регионе после атаки ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении со ссылкой на первого заместителя председателя правительства ЛНР Юрия Говтвина.

В то же время власти отмечают, что возвращение подачи электроэнергии не означает полного завершения работ. После повреждений в сети остаются участки, требующие дополнительного ремонта и настройки. Поэтому в отдельных районах возможны повторные ограничения, связанные с безопасностью и стабилизацией напряжения.

Прифронтовые населённые пункты и веерные отключения

По словам Говтвина, специалисты продолжают работу в прифронтовых населённых пунктах, где требуется стабилизировать параметры сети. Именно на этой территории остаётся наиболее уязвимая инфраструктура, и восстановление идёт в условиях повышенных рисков и технических ограничений. Это влияет на режим электроснабжения и на скорость возвращения системы к устойчивой работе.

Вице-премьер уточнил, что из-за продолжающихся работ у части потребителей могут фиксироваться веерные отключения. Подобная мера применяется для снижения нагрузки и предотвращения аварий, когда сеть ещё не полностью восстановлена. Завершить ремонтные работы в этих районах, по словам чиновника, планируется до конца дня.

Масштаб отключений после удара 2 января

Атака на энергообъекты ЛНР произошла в ночь на 2 января. В результате без света остались более 85,4 тыс. абонентов, а также были обесточены четыре города и прилегающие к ним населённые пункты. Сообщалось и о сложной ситуации в одном из прифронтовых городов, где сроки восстановления оценивались в диапазоне от трёх до пяти суток.

Таким образом, в северной части региона электроснабжение уже восстановлено, однако окончательная стабилизация системы ещё продолжается. Наиболее сложная обстановка сохраняется в прифронтовых населённых пунктах, где ремонт и регулировка сети напрямую влияют на возможные ограничения подачи электроэнергии.