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В предвыборном штабе Дональда Трампа оценили выбранного Камалой Харрис кандидата в вице-президенты
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Штаб Трампа оценил кандидата на пост вице-президента от демократов

В предвыборном штабе Дональда Трампа оценили выбранного Камалой Харрис кандидата в вице-президенты

В предвыборном штабе Дональда Трампа назвали озвученного сегодня кандидата в вице-президенты страны от Демократической партии "опасным либеральным экстремистом".

Американские СМИ сообщили, что Тим Уолц, губернатор Миннесоты и кандидат на пост вице-президента США Камалы Харрис, согласно озвученной позиции штаба кандидата в президенты Дональда Трампа, является опасным либеральным экстремистом.

Согласно заявлению штаба, Тим Уолц такой же, как и Камала Харрис и их калифорнийская мечта являются источником беспокойства для каждого американца.

Хотя Тим Уолц и демонстрирует поддержку американцев в глубинке, он думает, по мнению штаба Трампа, что сельская Америка в основном состоит из камней и коров.

Фото: commons.wikimedia.org

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