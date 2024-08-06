В предвыборном штабе Дональда Трампа назвали озвученного сегодня кандидата в вице-президенты страны от Демократической партии "опасным либеральным экстремистом".

Американские СМИ сообщили, что Тим Уолц, губернатор Миннесоты и кандидат на пост вице-президента США Камалы Харрис, согласно озвученной позиции штаба кандидата в президенты Дональда Трампа, является опасным либеральным экстремистом.

Согласно заявлению штаба, Тим Уолц такой же, как и Камала Харрис и их калифорнийская мечта являются источником беспокойства для каждого американца.



Хотя Тим Уолц и демонстрирует поддержку американцев в глубинке, он думает, по мнению штаба Трампа, что сельская Америка в основном состоит из камней и коров.

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