Штаб Байдена потерял экономического советника Сперлинга

Президент США Джо Байден объявил об уходе своего старшего экономического советника Джина Сперлинга.

В своем заявлении Байден высоко оценил вклад Сперлинга в экономическую политику страны, отметив его уникальный опыт работы в Национальном экономическом совете при двух президентах — Билле Клинтоне и Бараке Обаме. Байден подчеркнул, что благодаря усилиям Сперлинга, американские семьи стали жить лучше и справедливее.

Однако, по данным американских СМИ, уход Сперлинга связан не с окончанием его политической карьеры, а с переходом в команду вице-президента США Камалы Харрис. Ожидается, что в скором времени Харрис будет выдвинута кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.

Ранее Белый дом покинула и старший советник Байдена Анита Данн, которая также присоединилась к команде Харрис.

Напомним, что ранее Джо Байден принял решение не баллотироваться на второй президентский срок, выдвинув на эту роль Камалу Харрис. Хотя официально ей еще предстоит выиграть номинацию Демократической партии, по сообщениям прессы, она уже заручилась достаточной внутрипартийной поддержкой.

Этот переход Сперлинга в команду Харрис можно расценивать как усиление ее позиций в преддверии выборов и формирование сильной экономической команды.

Стоит отметить, что уход Сперлинга — не первая потеря для экономической команды Байдена. Ранее свои посты покинули помощник президента Бен Харрис и главный экономический советник Белого дома Брайан Диз.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп в паре с сенатором от штата Огайо Джей-Ди Вэнсом.

Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)