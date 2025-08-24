3D-моделирование против вековой тайны: компьютерный анализ раскрыл секрет Туринской плащаницы

Одна из величайших загадок христианского мира снова в центре скандала. Новое исследование, основанное на современном 3D-моделировании, бросает вызов традиционному представлению о Туринской плащанице — льняном полотне, которое, как верят многие, является подлинным погребальным саваном Иисуса Христа.

Технология против традиции

Бразильский 3D-дизайнер и исследователь Сисеро Моранес провел виртуальный эксперимент. Он смоделировал, как ткань должна облегать реальное человеческое тело, а как — плоский рельефный объект. Затем он сравнил обе модели с высококачественными фотографиями плащаницы, сделанными еще в 1931 году.

Результаты оказались не в пользу сторонников подлинности реликвии. Сходство с отпечатком, оставленным объемной скульптурой, было практически идеальным. А вот совпадения с моделью живого тела показали серьезные искажения и растяжения.

Моранес поясняет: такие искажения объясняются "эффектом маски Агамемнона", когда попытки перенести объемную форму лица на плоскую поверхность дают сильные искажения.

Не первый удар по аутентичности

Это открытие — не единственный аргумент против древнего происхождения плащаницы. Еще в 1989 году независимые лаборатории провели радиоуглеродный анализ, который показал, что ткань была создана в период между 1260 и 1390 годами. Это полностью исключает ее принадлежность к I веку нашей эры.

Кроме того, художественный стиль отпечатка соответствует канонам средневекового искусства, а не древнеримской эпохи. Подобные рельефные изображения были типичны для надгробий того времени.

Споры, которые не утихнут

Несмотря на убедительные доказательства, дебаты о подлинности плащаницы далеки от завершения. Некоторые ученые продолжают настаивать на своей правоте, указывая на якобы обнаруженные на ткани следы крови, специфические следы болезней и даже признаки радиационного воздействия.

Другие эксперты остаются при мнении, что плащаница является искусной мистификацией, созданной в Средневековье. Очевидно, что последнее исследование Сисеро Моранеса станет новым мощным аргументом в этой многолетней научной и религиозной дискуссии.