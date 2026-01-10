Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Обеденная зона в маленькой квартире
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:58

Метры уходят, цены растут: новое жильё на юге страны стремительно уменьшается

Сокращение площади новых квартир на юге России и Северном Кавказе перестало быть временным рыночным колебанием и превратилось в устойчивый тренд, который длится уже третье десятилетие. Параметры жилья постепенно приближаются к минимумам эпохи массового строительства "хрущёвок", при том что стоимость квадратного метра продолжает расти. Об этом сообщает РБК Краснодар, проанализировав демографические, экономические и отраслевые факторы.

Эффект "шринкфляции" и исторический контекст

Эксперты характеризуют происходящее как "шринкфляцию" — сокращение площади квартир при одновременном росте их цены. По данным "Циана", в 1960–1969 годах средняя площадь вводимых в СССР квартир составляла 43,3 кв. м. К 2004 году этот показатель достиг максимума — 86 кв. м, после чего началось устойчивое снижение.

С 2010 по 2020 год средняя площадь сократилась с 81,5 до 58,9 кв. м, то есть на 22%. Эксперты связывают это с активным распространением студий, массовое строительство которых началось после 2014 года, а также с популяризацией формата "евродвушек", где кухня объединена с гостиной, а общая площадь меньше классических двухкомнатных квартир.

Экономика, ипотека и демография

С 2020 по 2025 год средняя площадь нового жилья снизилась до 49,1 кв. м, причём наиболее заметное падение зафиксировано в регионах, где ранее строились крупные квартиры.

"В среднем по субъектам РФ средняя площадь квартир с 2021 по 2025 год уменьшилась на 5%. Есть экстремальные значения снижения: в Чечне (-30% — с 104,8 кв. м до 73,5 кв. м), Дагестане (-30% — с 68,5 кв. м до 48,2 кв. м)", — отмечает руководитель центра маркетинговых исследований агентства GMK Наиля Мухаметова.

Ключевыми факторами эксперты называют снижение покупательской способности, лимиты льготных ипотечных программ и изменения в структуре домохозяйств. Уже в 2021 году 41,8% домохозяйств в России состояли из одного человека, тогда как полные семьи с детьми составляли лишь 20,7%. Застройщики, ориентируясь на реальный спрос, подстраивают продукт под новые социальные реалии.

Региональные различия и сценарии жизни

Несмотря на общий тренд, различия между регионами ЮФО и СКФО остаются значительными. Северокавказские республики продолжают лидировать по средней площади строящегося жилья. По данным ООО "Институт развития строительной отрасли", на сентябрь 2025 года крупнейшие показатели зафиксированы в Ингушетии (81,2 кв. м), Чечне (67,7 кв. м), Северной Осетии — Алании (61,4 кв. м) и Кабардино-Балкарии (61,1 кв. м).

Краснодарский край, напротив, входит в число регионов с самыми компактными квартирами — в сентябре 2025 года средняя площадь составляла 45 кв. м. Аналогичные показатели отмечены в Адыгее, Ростовской области и Ставропольском крае. Эксперты связывают это с инвестиционным спросом, арендными сценариями и курортной спецификой отдельных территорий.

Функциональность вместо метров

Девелоперы подчёркивают, что сокращение площади не означает снижения качества.

"Говорить о шринкфляции в строительстве исключительно с точки зрения экономии для застройщика некорректно. При более мелкой нарезке квартир затраты, наоборот, растут", — отмечает директор департамента стратегии продукта ГК Dogma Евгения Стяжкина.

По её словам, рынок голосует рублём, а малогабаритные форматы лучше соответствуют текущей покупательской способности.

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы тренд на компактное жильё сохранится. Его динамика будет зависеть от ключевой ставки ЦБ, доступности ипотеки и возможных решений властей, включая обсуждаемый запрет на строительство квартир площадью менее 28 кв. м.

