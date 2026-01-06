Алкогольная полка скоро опустеет: куда пропадут все вина и что останется в магазинах у дома

В 2026 году покупатель в российских магазинах, вероятно, увидит более короткую и "прагматичную" алкогольную полку: дорогие бренды и редкие напитки будут уходить в специализированную розницу, а в "магазинах у дома" останется базовый набор. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов алкогольного рынка. Причина — рост розничных цен на спиртное на фоне снижения покупательской способности: ретейл всё чаще будет сокращать число наименований, чтобы оптимизировать запасы и удержать маржинальность. Вино станет одним из самых заметных примеров такой оптимизации: в ближайшем году, по оценке экспертов, в небольших форматах может остаться не более 100 позиций.

Опрошенные РБК участники отрасли связывают тренд с удорожанием импорта, сокращением его "палитры", ростом налоговой нагрузки и пересмотром минимальных розничных цен. Одновременно рынок будет искать новые форматы для удержания аудитории: отечественный алкоголь расширит долю, ретейл активнее займётся собственными торговыми марками, а производители — ready-to-drink коктейлями и настойками. При этом цены продолжат расти, и эксперты ожидают две волны повышения — в начале года и после поступления новых партий импорта.

Почему в 2026 году полка станет короче

Сокращение ассортимента, по оценке экспертов, будет обусловлено не только ростом цен, но и уменьшением разнообразия импорта. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин объяснил, что торговые сети и оптовики будут оптимизировать запасы, поэтому наименований на полках станет меньше. Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев дополнил, что только за прошедший год с рынка ушло около 1000 товарных позиций вина — с учётом различий по объёму тары, году урожая и другим параметрам.

Ставцев также ожидает, что сокращение будет происходить как по числу торговых марок, так и по глубине линейки внутри одной марки. Он отметил, что в "магазинах у дома" ассортимент вина может уменьшиться почти вдвое по сравнению с прежним уровнем.

"Я думаю, в магазинах у дома мы больше не увидим более 100 товарных позиций вина, раньше в магазинах их могло быть около 200-250. Ассортимент станет более утилитарным", — ожидает вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.

Каким станет "базовый набор" и куда уйдёт дорогой импорт

Президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский прогнозирует, что каталог алкогольной продукции "станет скучнее, но эффективнее". По его словам, в небольших магазинах сохранится прагматичный набор: федеральная водка, напитки под собственными марками сетей, "российские импортозаместители" и недорогой массовый импорт. Дорогой зарубежный алкоголь и экзотические напитки, как считает эксперт, окончательно сместятся в специализированную розницу.

При этом участники рынка ожидают дальнейшего переключения спроса на отечественную продукцию. Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отмечает, что новые страны-импортёры, если и будут появляться, то скорее в нишевом формате — с товарами "условно штучного спроса". На фоне ограниченной покупательской способности, по словам экспертов, на полке станет больше скидочных предложений: президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов ожидает рост количества "жёлтых ценников", а Московский считает, что федеральные бренды в период промоакций будут опускать цену вплотную к минимальной розничной, чтобы удержать объёмы продаж.

Новые точки роста: СТМ, онлайн и ready-to-drink

Для защиты маржи ретейл продолжит расширять собственные торговые марки алкоголя, считают Московский и Ставцев. По оценке Ставцева, за счёт роста СТМ общий ассортимент крупного российского производителя может превышать 500 товарных позиций. Параллельно, как отмечает представитель сети "Винлаб", драйвером развития рынка становится рост продаж премиального сегмента алкоголя. В компании прогнозируют, что к 2029 году доля премиума в денежном выражении может вырасти: в вине до 33%, а в крепком алкоголе (кроме водки) — до 40%.

Однако Ставцев ожидает и обратные тренды: по его оценке, рост продаж премиальной водки в 2026 году может себя исчерпать. Он указывает, что категория росла в 2025 году, несмотря на общее сокращение продаж водки, но в новом году падение продолжится из-за роста стоимости и увеличения спроса на вкусовые напитки. В этом контексте Московский прогнозирует более агрессивное развитие ready-to-drink: производители будут выпускать не только простые миксы "спирт + ароматизатор", но и классические коктейли на основе дистиллятов — джин-тоник и виски-колу. Грабар также говорит о росте потребления настоек, включая сладкие, которые становятся основой для лёгких коктейлей у новой аудитории.

Отдельной точкой роста "Винлаб" называет развитие онлайн-сервисов с бронированием алкоголя через сайт и оплатой при получении в магазине. Компания ожидает, что продажи в формате click&collect к 2029 году вырастут до 104 млрд рублей, а ежегодный прирост составит около 40%. При этом общий рынок, по оценке компании, будет расти примерно на 11% в год и к 2029 году достигнет 4,9 трлн рублей.

Импорт и замены: просекко, "пино гри" и новые поставщики

Александр Липилин считает, что на российских полках может появиться больше продуктов, которые будут выступать заменителями популярных импортных наименований — например, просекко и белых вин из винограда "пино гри". По его словам, такие товары будут поступать либо от российских производителей, либо из стран, для которых пошлины не выросли. При этом он отметил, что эксперименты пока не всегда успешны: потребитель хочет аутентичный продукт или достойную замену, а не то, что он может воспринимать как подделку.

Липилин также ожидает, что главными импортёрами вин в Россию останутся Испания, Италия и Грузия. По его словам, Грузия может выйти на первое место по объёму поставляемых тихих вин благодаря привлекательным ценам. Он прогнозирует, что российские вина займут более половины объёма продаж тихих и игристых вин, а в игристых доля может приблизиться к 60%. Ставцев добавляет, что в топ-5 поставщиков могут войти ЮАР и Чили, однако доля российских вин будет зависеть от количества и сортового состава собранного винограда.

Как вырастут цены и почему повышение будет волнами

Эксперты, опрошенные РБК, сходятся в оценке: рост цен по всем видам алкоголя в 2026 году будет не ниже 10%. Вениамин Грабар считает, что сильнее всего подорожают водка, бренди, коньяк, настойки и виски в эконом- и среднем сегменте. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин также оценивает рост минимум в 11% по всем категориям. Андрей Московский говорит о росте цен на крепкий алкоголь в диапазоне 16-28% в зависимости от категории, а Александр Ставцев добавляет, что крупнейшие виноделы заявили о росте стоимости на 10%, а по отдельным позициям — на 15%.

Первая волна пересмотра цен, по словам экспертов, произойдёт в январе-феврале. Вторая ожидается в конце февраля и марте, когда в продаже появятся партии импортного алкоголя, поставленные уже после повышения пошлин. Грабар отмечает, что цены на импорт уже пробивают "все психологически допустимые для потребителя отметки", а Московский подчёркивает: нижняя планка крепких напитков поднимается так высоко, что понятие "дешёвого алкоголя" фактически исчезает. По его словам, расходы на алкоголь становятся остаточными после обязательных трат на образование, продукты питания и другие услуги, которые также дорожают.

Рост стоимости эксперты связывают с повышением минимальных розничных цен и акцизов, изменением пошлин и увеличением НДС. В материале приводятся примеры: с 2026 года минимальная розничная цена на водку 0,5 л составит 409 рублей (в 2025 году — 349 рублей), на бренди того же объёма — 605 рублей (в 2025 году — 472 рубля), на коньяк — 755 рублей (в 2025 году — 651 рубль). Акциз на алкоголь крепче 18% увеличится на 11,4%, до 824 рублей за 1 литр безводного спирта. Также повышается НДС — с 20 до 22%. Кроме того, РБК ранее писал, что осенью 2025 года власти обсуждали повышение пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран, включая виски, ром, настойки и ликёры, и среди вариантов рассматривался рост ставок с €3 до €5 за 1 литр напитка.

Небольсин и Грабар также указывают на рост стоимости компонентов бутылки: стеклянной тары, пробок и других элементов. По словам Небольсина, часть поставщиков ранее работала на упрощённой системе, но после снижения порога выручки для "упрощёнки" им придётся перейти на НДС. С 2026 года налог будет уплачиваться при доходах 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн, с 2028 года — 10 млн, тогда как ранее порог составлял 60 млн рублей. Липилин при этом уточняет, что в случае вина прирост акциза составит порядка 26 рублей на бутылку, поэтому эффект сильнее почувствуют бюджетные вина, а повышение будет равномерным по странам происхождения.