Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Силовая тренировка мужчины в зале
Силовая тренировка мужчины в зале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:13

Фитнес-тренер объяснила, зачем нужны креветочные приседания и как их освоить

Фитнес-тренер Ирина Ротач рассказала, как выполнять креветочные приседания для укрепления ног

Редко какое упражнение вызывает столько удивления у новичков и восхищения у профессионалов, как креветочные приседания. По словам фитнес-тренера Ирины Ротач, это уникальное движение развивает силу, гибкость и устойчивость, сочетая элементы баланса и координации. Несмотря на экзотическое название, упражнение имеет серьёзную практическую пользу — оно укрепляет ноги и стабилизирующие мышцы, улучшая технику в классических приседаниях и становой тяге.

Что такое креветочные приседания

"Упражнение развивает относительную силу и акцентирует нагрузку на квадрицепсы, одновременно улучшая баланс, подвижность бедер и стабильность коленей", — отметила фитнес-тренер Ирина Ротач.

Креветочный присед (Shrimp Squat) — это разновидность одноногого приседания, близкая по технике к пистолету и болгарским сплит-приседам. Главное отличие — задняя нога прижата к ягодице, а её лодыжка удерживается рукой. Это создаёт изолированную нагрузку на переднюю поверхность бедра и требует хорошего равновесия.

Такое движение задействует не только мышцы ног, но и стабилизаторы корпуса, ягодицы и мышцы спины. Поэтому креветочный присед часто называют упражнением "для всего тела".

Почему стоит включить в тренировки

Креветочные приседания повышают нейромышечный контроль - способность мозга и мышц работать согласованно. Это качество критично для тяжёлых силовых упражнений и защиты суставов.

"Освоение этого движения повышает нейромышечный контроль и переносится на тяжёлые приседания, становую тягу и иные упражнения с внешним отягощением", — пояснила эксперт.

Регулярное выполнение улучшает:

  • силу квадрицепсов и ягодичных мышц;

  • подвижность тазобедренных суставов;

  • устойчивость коленей;

  • координацию и баланс тела.

Кроме того, упражнение способствует профилактике травм коленных суставов, так как тренирует стабильность и контроль в нижней точке движения.

Как выполнять креветочные приседания: техника шаг за шагом

1. Подготовка

Встаньте прямо, ноги на ширине таза. Одну ногу согните в колене и отведите назад, прижав лодыжку к ягодице. Удерживайте её рукой с той же стороны.

2. Начало движения

Держа корпус строго вертикально, начните приседать на опорной ноге. Не торопитесь — движение должно быть плавным и контролируемым.

3. Нижняя точка

Опускайтесь до касания коленом пола. Следите, чтобы пятка опорной ноги не отрывалась, а колено не уходило вперёд за носок.

4. Возврат

Из нижней позиции поднимайтесь за счёт давления на пол всей стопой. Старайтесь не заваливаться вперёд и не помогать себе рукой.

Совет: чтобы облегчить задачу новичкам, можно держаться за стену или стул, постепенно уменьшая поддержку.

Типичные ошибки

Ошибка Последствие Как исправить
Слишком быстрый темп Потеря баланса Делайте движение медленно, с контролем
Отклонение корпуса вперёд Перегрузка коленей Сохраняйте вертикальное положение
Недостаточная гибкость Неполная амплитуда Добавьте растяжку квадрицепсов и бёдер
Потеря равновесия Нестабильность и риск падения Используйте опору, тренируйте баланс

Прогрессия: как научиться с нуля

Не всем под силу выполнить полноценный креветочный присед сразу. Осваивать упражнение стоит поэтапно:

  1. Мини-приседы на одной ноге - движение вниз на 10-15 см.

  2. Болгарские выпады - задняя нога на опоре, акцент на переднюю.

  3. Креветочный присед с поддержкой - держитесь рукой за стену или перекладину.

  4. Полное выполнение - без помощи рук и опоры, с контролем баланса.

Для продвинутых спортсменов возможны варианты с утяжелением — гантелью или гирей, удерживаемой на груди.

Когда и как включать в программу

Креветочные приседания можно выполнять в начале тренировки после разминки или в конце — как упражнение на баланс и силу ног.

Рекомендуемая схема:

  • 3 подхода по 6-10 повторений на каждую ногу;

  • отдых между подходами — 60-90 секунд;

  • 2-3 раза в неделю.

Для восстановления суставов и связок упражнение особенно полезно после силового блока, где были классические приседы и тяги.

Кому подойдёт упражнение

Креветочные приседания эффективны для:

  • мужчин, стремящихся развить силу ног и устойчивость;

  • спортсменов, работающих с отягощениями;

  • женщин, укрепляющих бёдра и колени;

  • бегунов и триатлонистов — для профилактики травм.

Однако при травмах коленей или ограничении подвижности выполнять упражнение следует только под контролем тренера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обмен веществ замедляется после 18 лет — учёные объяснили причины сегодня в 7:10
Кофе, спорт или гены: кто на самом деле управляет вашим обменом веществ

Многие уверены, что метаболизм можно «ускорить» одной таблеткой. На деле всё сложнее. Узнаем, как обмен веществ управляет телом и почему не стоит верить мифам.

Читать полностью » Тренировки на свежем воздухе укрепляют тело и снижают стресс — данные спортивных исследований сегодня в 6:10
Лавочка вместо штанги: как обычный двор заменяет зал

Гулять полезно, но тренировки на свежем воздухе — ещё лучше. Узнаем, какие упражнения можно делать прямо во время прогулки и зачем это нужно.

Читать полностью » Защемление седалищного нерва чаще возникает при наклоне вперёд — физиотерапевты объяснили причины сегодня в 5:50
Тело предупреждает, но мы не слушаем: сигнал, после которого начинается боль

Даже привычные наклоны могут повредить спину, если делать их неправильно. Узнайте, как защитить позвоночник и сохранить гибкость на долгие годы.

Читать полностью » Физическая активность помогает снизить уровень кортизола и улучшить настроение — исследование сегодня в 5:30
Движение против тревоги: как спорт стирает тревожные мысли быстрее психотерапии

Постоянное напряжение и тревога выматывают тело и разум. Узнайте, как физическая активность помогает вернуть спокойствие и внутренний баланс.

Читать полностью » Долгие паузы в 3–5 минут повышают силу и снижают риск травм: тренеры советуют использовать таймер сегодня в 5:10
Тренировка без таймера — как гонка без финиша: энергия уходит впустую

Оптимальная длительность отдыха решает успех тренировки. Узнаем, сколько нужно пауз между подходами, чтобы укрепить мышцы и не навредить здоровью.

Читать полностью » Силовая йога укрепляет мышцы и снижает стресс: исследование фитнес-инструкторов сегодня в 4:50
Тело против гравитации: как силовая йога превращает усталость в энергию

Силовая йога сочетает динамику фитнеса и осознанность йоги, помогая похудеть и развить гибкость. Узнайте, как заниматься и с чего начать.

Читать полностью » Планка укрепляет мышцы кора и спины: тренеры показали 16 эффективных вариантов сегодня в 4:30
Планка, от которой тает жир и растёт уверенность: как удержать успех

Планка кажется простым упражнением, но она способна изменить тело до неузнаваемости. Узнаем, какие варианты планки помогут прокачать мышцы и сделать тренировки эффективнее.

Читать полностью » Невролог Кумар заявил, что 10 приседаний эффективнее получасовой ходьбы сегодня в 4:22
Оказалось, что прогулка не спасает: почему тело не прощает восьми часов за столом

Короткие упражнения способны заменить вечернюю тренировку: невролог рассказал, почему 10 приседаний каждые 45 минут приносят больше пользы, чем час ходьбы.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Свердловской области готовят закон о запрете продажи энергетиков у школ и больниц
Технологии
В Windows появится функция Ask Copilot на замену стандартному поиску — Microsoft
Питомцы
Шлейки для кошек впервые начали использовать в викторианской Англии
Наука
Дубайский шоколад стал символом новой гастрономической эпохи визуального вкуса — Чарльз Спенс
Красота и здоровье
Эксперты: кольца Венеры на шее возникают из-за гипертонуса мышц и неправильной осанки
Питомцы
Приручение кошек произошло 9 тысяч лет назад на территории современной Турции
Дом
Эксперт по уборке Линн Стапф: уксус помогает безопасно удалить наклейки со стекла
Спорт и фитнес
Диета без тренировок замедляет метаболизм и провоцирует набор веса — вывод исследователей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet