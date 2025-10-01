Креветочные приседания: упражнение, которое проверяет силу ног и баланс на пределе

Среди множества упражнений для ног существует движение, которое выделяется своей необычной техникой и высоким уровнем сложности — креветочные приседания. Они не так распространены, как классические приседания или болгарские сплит-приседы, но пользуются популярностью среди опытных спортсменов и тренеров. Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, почему это упражнение заслуживает внимания и как правильно его выполнять.

"Упражнение развивает относительную силу и акцентирует нагрузку на квадрицепсы, одновременно улучшая баланс, подвижность бедер и стабильность коленей", — пояснила фитнес-тренер Ирина Ротач.

В чем уникальность упражнения

Креветочные приседания — это гибрид болгарских сплит-приседов и "пистолета". Их особенность в том, что спортсмен удерживает заднюю ногу, прижимая ее к ягодице. В результате нагрузка сосредотачивается на квадрицепсе опорной ноги, а также активно задействуются мышцы корпуса.

Главные преимущества:

развитие силы ног без дополнительного веса;

улучшение координации и равновесия;

повышение подвижности тазобедренных суставов;

укрепление коленных связок.

Как выполнять креветочные приседания

Техника движения выглядит так:

Встаньте на одну ногу, удерживая рукой лодыжку второй ноги, прижатой к ягодице. Сохраняйте корпус вертикальным, избегая наклонов вперед. Медленно опускайтесь вниз, пока колено удерживаемой ноги не коснется пола. Поднимайтесь за счет полной опоры стопы и включения корпуса.

Упражнение требует хорошего чувства равновесия и сильного мышечного контроля, поэтому новичкам стоит осваивать его постепенно.

Сравнение упражнений для ног