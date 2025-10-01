Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания с разворотом
Приседания с разворотом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:22

Креветочные приседания: упражнение, которое проверяет силу ног и баланс на пределе

Фитнес-эксперт Ирина Ротач объяснила пользу креветочных приседаний для квадрицепсов

Среди множества упражнений для ног существует движение, которое выделяется своей необычной техникой и высоким уровнем сложности — креветочные приседания. Они не так распространены, как классические приседания или болгарские сплит-приседы, но пользуются популярностью среди опытных спортсменов и тренеров. Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, почему это упражнение заслуживает внимания и как правильно его выполнять.

"Упражнение развивает относительную силу и акцентирует нагрузку на квадрицепсы, одновременно улучшая баланс, подвижность бедер и стабильность коленей", — пояснила фитнес-тренер Ирина Ротач.

В чем уникальность упражнения

Креветочные приседания — это гибрид болгарских сплит-приседов и "пистолета". Их особенность в том, что спортсмен удерживает заднюю ногу, прижимая ее к ягодице. В результате нагрузка сосредотачивается на квадрицепсе опорной ноги, а также активно задействуются мышцы корпуса.

Главные преимущества:

  • развитие силы ног без дополнительного веса;

  • улучшение координации и равновесия;

  • повышение подвижности тазобедренных суставов;

  • укрепление коленных связок.

Как выполнять креветочные приседания

Техника движения выглядит так:

  1. Встаньте на одну ногу, удерживая рукой лодыжку второй ноги, прижатой к ягодице.

  2. Сохраняйте корпус вертикальным, избегая наклонов вперед.

  3. Медленно опускайтесь вниз, пока колено удерживаемой ноги не коснется пола.

  4. Поднимайтесь за счет полной опоры стопы и включения корпуса.

Упражнение требует хорошего чувства равновесия и сильного мышечного контроля, поэтому новичкам стоит осваивать его постепенно.

Сравнение упражнений для ног

Упражнение Основная нагрузка Сложность выполнения
Классические приседания Все мышцы ног и ягодицы Средняя
Болгарские сплит-приседы Квадрицепсы, ягодицы Средняя
Присед "пистолет" Квадрицепсы, баланс Высокая
Креветочные приседания Квадрицепсы, колени, корпус Очень высокая

Советы шаг за шагом: как освоить упражнение

  1. Начните с обычных болгарских приседаний, укрепив квадрицепсы.

  2. Развивайте баланс: используйте упражнения на одной ноге и планки.

  3. Освойте присед "пистолет", чтобы подготовить связки и мышцы.

  4. Переходите к упрощенному варианту креветочного приседа с опорой рукой о стену.

  5. Постепенно усложняйте: выполняйте движение без дополнительной поддержки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Завал корпуса вперед → перегрузка поясницы → держите корпус вертикально.

  • Недостаточное напряжение корпуса → потеря равновесия → контролируйте пресс и ягодицы.

  • Попытка выполнить полную амплитуду без подготовки → травма колена → начните с частичных движений.

А что если добавить вес?

Креветочные приседания можно усложнить, удерживая гантели или гирю. Но это вариант только для подготовленных спортсменов с устойчивой техникой. Вес позволит увеличить нагрузку на квадрицепсы и дополнительно укрепить корпус.

Сон и психология

Функциональные упражнения, такие как креветочные приседания, развивают не только тело, но и уверенность. Освоение сложных движений формирует дисциплину и помогает справляться со стрессом. Кроме того, регулярные тренировки положительно влияют на качество сна, снижая уровень тревожности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты советуют выполнять позу кошки офисным сотрудникам сегодня в 3:22

Сутулость, стресс и бессонница исчезают: секрет в одной позе в йоге

Узнайте, как простая асана из йоги способна облегчить усталость, улучшить сон и вернуть ощущение лёгкости в теле и разуме.

Читать полностью » Фитнес-эксперты: круговая тренировка с резинками помогает дольше оставаться в зоне жиросжигания сегодня в 3:10

Всего 20 минут — и мышцы работают, как после часа в зале: секрет резинок раскрыт

Домашняя тренировка с резинкой и таймером поможет нагрузить всё тело, удержать высокий пульс и получить ощутимый эффект без сложного оборудования.

Читать полностью » Мастер спорта Артём Куфтырев: челночный бег требует высокой мощности и энергии сегодня в 2:10

Челночный бег: школьное упражнение, которое оказалось секретным оружием спортсменов

Челночный бег выглядит простым, но скрывает в себе хитрые нюансы. Разбираем, чем он полезен, кому не подходит и как его правильно выполнять.

Читать полностью » ВОЗ: ходьба по 30 минут в день снижает риск нейродегенеративных процессов сегодня в 1:27

Ноги важнее мозга: почему именно они управляют долголетием

Секрет долгой жизни кроется не в лекарствах и добавках, а в силе ног. Почему именно они помогают оставаться активным и независимым?

Читать полностью » Круговая тренировка дома: упражнения для ног, рук, ягодиц и пресса сегодня в 1:10

Ошибки в круговых тренировках, которые превращают пользу в травму

Энергичный комплекс без лишних пауз поможет сжечь до 200 ккал и укрепить всё тело. Узнайте, как адаптировать его под себя и избежать ошибок.

Читать полностью » Учёные из ACE назвали махи гирей и скандинавские скручивания лучшими упражнениями для задней поверхности бедра сегодня в 0:10

Три мышцы, от которых зависит бег и приседания: что о них забывают даже спортсмены

Хотите знать, какие упражнения делают заднюю поверхность бедра сильнее? Обзор научных данных и практические советы для домашних тренировок.

Читать полностью » Тренировки до отказа не обязательны для роста мышц — специалисты вчера в 23:35

Мышцы любят прогрессию, а не мучения: что говорит наука

"Отказ" может ускорить рост, а может похоронить прогресс. Разбираем, когда он уместен, как часто его применять и в каких упражнениях это действительно работает.

Читать полностью » Правило Златовласки помогает формировать устойчивые тренировочные привычки — мнение Адама Борнстайна вчера в 22:28

Правило Златовласки: секрет стабильного прогресса в спорте

Почему слишком лёгкие или слишком тяжёлые программы не работают и как найти баланс, который удержит мотивацию и принесёт результат.

Читать полностью »

Новости
Дом

Интерьер в стиле лофт для небольшой квартиры: принципы оформления и зонирования
Наука

Фосфор оказался ключом к глобальным оледенениям в прошлом — исследование Университета Калифорнии в Риверсайде
Питомцы

Учёные из Нью-Йорка выяснили, что кошки почти не охотятся на крыс
Красота и здоровье

Диабет может возникнуть у стройных людей при нарушениях обмена веществ — отметил Александр Мясников
Садоводство

Агрономы: влагозарядковый полив осенью защищает корни деревьев от вымерзания
Садоводство

Грызуны зимой повреждают кору плодовых деревьев под снегом — предупредил зоолог Павел Айгишев
Технологии

Корпоративные AI-проекты чаще всего "ломаются" после этапа пилота — 2025 год
Культура и шоу-бизнес

Недостаток эмоциональной связи стал причиной развода Николь Кидман и Кита Урбана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet