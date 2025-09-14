Нужно ли убирать чёрную жилку на креветке: простое объяснение

Многие замечали на спинке креветки тонкую чёрную полоску и задавались вопросом: а не кишечник ли это? И если да, безопасно ли её есть?

Что это за чёрная линия

Эксперты называют её по-разному — кишечник, "песчаная вена" или дорсальный тракт. Фактически это часть пищеварительной системы креветки, где находится её желудок, кишечник и перевариваемая пища.

"Эта чёрная линия действительно содержит отходы жизнедеятельности", — пояснила специалист по морепродуктам Торри Стиверс.

Креветки питаются на дне: водорослями, планктоном, мелкими организмами и органическими остатками. Поэтому в кишечнике могут быть частицы песка и ила.

Опасно ли есть креветку с "жилкой"

С точки зрения здоровья, риска почти нет — при условии, что креветка приготовлена правильно.

"Кишечник креветки не вызывает заболеваний, если продукт хорошо термически обработан", — отметил учёный из Университета Джонса Хопкинса Дейв Лав.

Важно довести мясо до температуры не ниже 63 °C: тогда оно становится упругим, а потенциально опасные бактерии (например, E. coli) погибают. Риск отравления чаще связан не с самой "жилкой", а с употреблением сырой или недоваренной креветки.

Польза креветок

Несмотря на "неэстетичную" деталь, креветки — ценный продукт. Порция в 100 граммов даёт около 20 г белка и содержит железо, цинк, селен, витамин B12 и фосфор. Есть и небольшое количество омега-3 жирных кислот. При этом креветки относятся к морепродуктам с низким содержанием ртути, в отличие от тунца или акулы.

Нужно ли удалять кишечник

Удаление "жилки" — вопрос вкуса, а не безопасности. Однако иногда в ней попадается песок, из-за чего мясо может хрустеть на зубах. Поэтому многие предпочитают "чистить" креветку заранее.

Сделать это просто: на сырой креветке ножницами или ножом делают надрез вдоль спины и аккуратно вытягивают тёмную полоску, затем промывают холодной водой. После приготовления удалить кишечник сложнее, и часть мяса можно потерять.

Итог

Чёрная линия в креветке действительно является кишечником. Но если продукт хорошо приготовлен, он абсолютно безопасен. Чистить или нет — зависит только от вашего отношения к эстетике и вкусу блюда.