Салат с креветками и кунжутом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:39

Легкий триумф: салат с королевскими креветками — готовится быстрее, чем вы думаете

Рецепт салата с королевскими креветками включает лимон и зелень

Вы когда-нибудь мечтали о блюде, которое выглядит как шедевр шеф-повара, но готовится быстрее, чем вы успеете заказать еду на вынос? Этот салат с королевскими креветками — именно такой! Он сочетает хрустящие листья салата, сочные помидоры и нежных креветок под ароматной заправкой. Подходит для романтического ужина вдвоем или шумной компании за столом.

Ингредиенты

  • Королевские креветки (вес после очистки): 300 г
  • Помидоры черри: 300 г
  • Листья салата (смесь, например, руккола, мангольд, корн, шпинат): 200 г
  • Растительное масло: 100 мл
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Сахар: 0,5 ч. л.
  • Петрушка: 3 веточки (около 10 г)
  • Перец черный молотый: по вкусу
  • Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Соберите все по списку. Королевские креветки можно заменить другими видами или добавить мидии, кальмары. Помидоры черри делают салат красивее, но подойдут и обычные. Овощи подбирайте по вкусу.

Разрежьте помидоры черри пополам (или обычные дольками). Выбирайте плотные плоды, чтобы они не расползлись во время приготовления. Очистите чеснок и мелко порубите (или используйте пресс). Петрушку вымойте, обсушите и порубите — можно заменить укропом или другой зеленью.

В миске смешайте нарезанные помидоры, чеснок и петрушку. Посолите, поперчите, добавьте щепотку сахара. Перемешайте и оставьте мариноваться. Возьмите готовую смесь или соберите из доступной зелени.

Очистите креветки от головы, панциря и темной вены. Промойте и обсушите. Разморозьте, если нужно, в холодильнике. Посолите и поперчите. В сковороде на среднем огне разогрейте масло (подойдет оливковое). Обжарьте креветки по 1 минуте с каждой стороны. Снимите с огня и дайте остыть.

Добавьте креветки с маслом к маринованным овощам — масло станет заправкой. Перемешайте. Введите салатные листья и аккуратно перемешайте.

