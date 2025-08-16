Этот салат раздражает гостей — потому что его всегда просят добавки

Задумывались ли вы, как можно быстро и просто приготовить салат, который станет настоящим украшением любого праздничного стола? Салат с креветками, огурцами и яйцом — это именно тот вариант, который удивит ваших гостей и порадует семью своим необычным вкусом.

Ингредиенты

Креветки — 200 г

Яйца — 2 шт.

Огурцы — 2 шт.

Твёрдый сыр — 150 г

Майонез — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Доставайте креветки из морозилки непосредственно перед началом приготовления. Для салата лучше использовать сыр с мягким вкусом. Чтобы яйца не треснули во время варки, поместите их в холодную воду и доведите до кипения на небольшом огне. После закипания варите их 9 минут, затем охладите в холодной воде. Так скорлупа легче очистится. Нарежьте остывшие яйца кубиками и выложите в глубокую посуду.

Твёрдый сыр тоже нарежьте кубиками, но не слишком крупно. Добавьте его к яйцам — так салат будет выглядеть более аккуратно. Свежие огурцы хорошо промойте и обсушите, затем нарежьте их кубиками и добавьте к остальным ингредиентам. Замороженные креветки опустите в кипящую подсоленную воду на 1-2 минуты. Не варите их дольше, иначе они станут резиновыми. После этого очистите креветки от панциря и хвостиков. Если они крупные, можно разрезать их пополам. Выложите в салат.

Добавьте соль по вкусу, майонез и аккуратно перемешайте. Салат готов к подаче. Этот салат не только легкий и освежающий, но и может стать отличным дополнением к вашему ужину. Креветки, хоть и не являются бюджетным продуктом, в небольшом количестве доступны многим хозяйкам и придают блюду изысканность.