Сладкое встретилось с солёным на одной тарелке: какой фрукт делает салат с креветками необычным

В этой закуске привлекает игра контрастов: плотное, солоноватое мясо прошутто, которое при обжарке становится хрустящим, и водянистая сладость спелой дыни. Креветка внутри такого "кокона" остается сочной, а резкость рукколы уравновешивается жирным, зернистым характером феты.

Ингредиенты

Для салата:

Креветки — 12 шт.

Прошутто — 70 г

Дыня — 250 г

Фета — 200 г

Кедровые орехи — 40 г

Руккола — 1 пучок

Для соуса:

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Базилик сушеный — 1 г

Приготовление

Каждую креветку плотно завернуть в тонкий ломтик прошутто, прижимая края, чтобы мясо не отслоилось при термической обработке. На хорошо разогретой сковороде обжарить креветки с каждой стороны по 2 минуты до золотистой корочки. Важно не передержать продукт, чтобы сохранить текстуру морепродукта. Дыню нарезать кубиками или тонкими слайсами. Рукколу промыть и подготовить к выкладке. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и мед, добавить сушеный базилик. Фету разломать на произвольные кусочки, присыпать травами. Кедровые орехи слегка обжарить на сухой сковороде. Собрать салат на тарелке, соединив все ингредиенты, и полить подготовленным соусом. Сверху посыпать обжаренными орехами.

Интересно, как изменится баланс, если заменить фету на мягкий козий сыр — он добавит более выраженную кислинку, которая в сочетании с медом в соусе может создать более глубокий гастрономический акцент.