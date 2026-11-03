Сладкое встретилось с солёным на одной тарелке: какой фрукт делает салат с креветками необычным
В этой закуске привлекает игра контрастов: плотное, солоноватое мясо прошутто, которое при обжарке становится хрустящим, и водянистая сладость спелой дыни. Креветка внутри такого "кокона" остается сочной, а резкость рукколы уравновешивается жирным, зернистым характером феты.
Ингредиенты
Для салата:
- Креветки — 12 шт.
- Прошутто — 70 г
- Дыня — 250 г
- Фета — 200 г
- Кедровые орехи — 40 г
- Руккола — 1 пучок
Для соуса:
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Базилик сушеный — 1 г
Приготовление
- Каждую креветку плотно завернуть в тонкий ломтик прошутто, прижимая края, чтобы мясо не отслоилось при термической обработке.
- На хорошо разогретой сковороде обжарить креветки с каждой стороны по 2 минуты до золотистой корочки. Важно не передержать продукт, чтобы сохранить текстуру морепродукта.
- Дыню нарезать кубиками или тонкими слайсами. Рукколу промыть и подготовить к выкладке.
- Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и мед, добавить сушеный базилик.
- Фету разломать на произвольные кусочки, присыпать травами. Кедровые орехи слегка обжарить на сухой сковороде.
- Собрать салат на тарелке, соединив все ингредиенты, и полить подготовленным соусом. Сверху посыпать обжаренными орехами.
Интересно, как изменится баланс, если заменить фету на мягкий козий сыр — он добавит более выраженную кислинку, которая в сочетании с медом в соусе может создать более глубокий гастрономический акцент.
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