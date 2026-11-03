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Креветки в кедровом соусе и травами
Креветки в кедровом соусе и травами
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Главная / Еда
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 10:48

Сладкое встретилось с солёным на одной тарелке: какой фрукт делает салат с креветками необычным

В этой закуске привлекает игра контрастов: плотное, солоноватое мясо прошутто, которое при обжарке становится хрустящим, и водянистая сладость спелой дыни. Креветка внутри такого "кокона" остается сочной, а резкость рукколы уравновешивается жирным, зернистым характером феты.

Ингредиенты

Для салата:

  • Креветки — 12 шт.
  • Прошутто — 70 г
  • Дыня — 250 г
  • Фета — 200 г
  • Кедровые орехи — 40 г
  • Руккола — 1 пучок

Для соуса:

  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Базилик сушеный — 1 г

Приготовление

  1. Каждую креветку плотно завернуть в тонкий ломтик прошутто, прижимая края, чтобы мясо не отслоилось при термической обработке.
  2. На хорошо разогретой сковороде обжарить креветки с каждой стороны по 2 минуты до золотистой корочки. Важно не передержать продукт, чтобы сохранить текстуру морепродукта.
  3. Дыню нарезать кубиками или тонкими слайсами. Рукколу промыть и подготовить к выкладке.
  4. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и мед, добавить сушеный базилик.
  5. Фету разломать на произвольные кусочки, присыпать травами. Кедровые орехи слегка обжарить на сухой сковороде.
  6. Собрать салат на тарелке, соединив все ингредиенты, и полить подготовленным соусом. Сверху посыпать обжаренными орехами.

Интересно, как изменится баланс, если заменить фету на мягкий козий сыр — он добавит более выраженную кислинку, которая в сочетании с медом в соусе может создать более глубокий гастрономический акцент.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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