Экономия вкуса: грейпфрутовая заправка, которая превращает простые ингредиенты в шедевр без затрат

Вы когда-нибудь пробовали салат, в котором сочетаются сладость граната, пикантность грейпфрута и нежность креветок? Этот рецепт — настоящий гастрономический шедевр, который легко приготовить дома.

Главный секрет вкуса — грейпфрут

Особенность этого салата в том, что в его составе есть грейпфрут. Он придаёт блюду лёгкую кислинку, приятную горчинку и сочность, которые идеально дополняют морепродукты. Если грейпфрут вам не по душе, можно заменить его апельсином или лимоном — вкус будет немного другим, но не менее интересным.

Ингредиенты для салата

Креветки варёные очищенные — 250 г

Зёрна граната — 100 г

Листья салата — 100 г

Грейпфрут (или апельсин, лимон) — 1 шт.

Авокадо — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Оливковое масло (можно заменить на любое растительное) — 80 мл

Сок грейпфрута — 100 мл

Цедра грейпфрута — 2 ч. л.

Укроп (или другая зелень по вкусу) — 7 г

Красный винный уксус (можно заменить) — 1 ст. л.

Сахарная пудра — 1 ч. л.

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить: пошаговая инструкция

Смешайте в миске оливковое масло, винный уксус, сахарную пудру, мелко рубленый укроп, цедру и сок грейпфрута. Посолите и поперчите по вкусу. Эта заправка будет одновременно маринадом для креветок.

Положите очищенные креветки в половину заправки и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пропитались ароматами.

С грейпфрута снимите цедру, затем выдавите сок. Мякоть очистите от кожуры и нарежьте на сегменты. Огурец вымойте и нарежьте тонкими кружочками. Кожицу можно оставить, если она не горчит.

Авокадо аккуратно разрежьте пополам, удалите косточку, снимите кожуру и нарежьте полукружьями — так он будет выглядеть красиво и аккуратно. Листья салата вымойте и порвите руками на небольшие кусочки.

Выложите на тарелку листья салата, ломтики авокадо, огурец, сегменты грейпфрута и маринованные креветки. Полейте оставшейся заправкой и посыпьте сверху зернами граната.

Советы и вариации