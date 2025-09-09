Экономия вкуса: грейпфрутовая заправка, которая превращает простые ингредиенты в шедевр без затрат
Вы когда-нибудь пробовали салат, в котором сочетаются сладость граната, пикантность грейпфрута и нежность креветок? Этот рецепт — настоящий гастрономический шедевр, который легко приготовить дома.
Главный секрет вкуса — грейпфрут
Особенность этого салата в том, что в его составе есть грейпфрут. Он придаёт блюду лёгкую кислинку, приятную горчинку и сочность, которые идеально дополняют морепродукты. Если грейпфрут вам не по душе, можно заменить его апельсином или лимоном — вкус будет немного другим, но не менее интересным.
Ингредиенты для салата
- Креветки варёные очищенные — 250 г
- Зёрна граната — 100 г
- Листья салата — 100 г
- Грейпфрут (или апельсин, лимон) — 1 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Оливковое масло (можно заменить на любое растительное) — 80 мл
- Сок грейпфрута — 100 мл
- Цедра грейпфрута — 2 ч. л.
- Укроп (или другая зелень по вкусу) — 7 г
- Красный винный уксус (можно заменить) — 1 ст. л.
- Сахарная пудра — 1 ч. л.
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Как приготовить: пошаговая инструкция
Смешайте в миске оливковое масло, винный уксус, сахарную пудру, мелко рубленый укроп, цедру и сок грейпфрута. Посолите и поперчите по вкусу. Эта заправка будет одновременно маринадом для креветок.
Положите очищенные креветки в половину заправки и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пропитались ароматами.
С грейпфрута снимите цедру, затем выдавите сок. Мякоть очистите от кожуры и нарежьте на сегменты. Огурец вымойте и нарежьте тонкими кружочками. Кожицу можно оставить, если она не горчит.
Авокадо аккуратно разрежьте пополам, удалите косточку, снимите кожуру и нарежьте полукружьями — так он будет выглядеть красиво и аккуратно. Листья салата вымойте и порвите руками на небольшие кусочки.
Выложите на тарелку листья салата, ломтики авокадо, огурец, сегменты грейпфрута и маринованные креветки. Полейте оставшейся заправкой и посыпьте сверху зернами граната.
Советы и вариации
- В заправку можно добавить любимую зелень — петрушку, кинзу или базилик.
- Креветки можно заменить другими морепродуктами: мидиями, кальмарами и др.
- Если хотите сделать салат менее кислым, замените грейпфрут на апельсин.
