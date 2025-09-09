Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:37

Экономия вкуса: грейпфрутовая заправка, которая превращает простые ингредиенты в шедевр без затрат

Салат с креветками и гранатом сохраняет баланс вкусов при правильном приготовлении

Вы когда-нибудь пробовали салат, в котором сочетаются сладость граната, пикантность грейпфрута и нежность креветок? Этот рецепт — настоящий гастрономический шедевр, который легко приготовить дома.

Главный секрет вкуса — грейпфрут

Особенность этого салата в том, что в его составе есть грейпфрут. Он придаёт блюду лёгкую кислинку, приятную горчинку и сочность, которые идеально дополняют морепродукты. Если грейпфрут вам не по душе, можно заменить его апельсином или лимоном — вкус будет немного другим, но не менее интересным.

Ингредиенты для салата

  • Креветки варёные очищенные — 250 г
  • Зёрна граната — 100 г
  • Листья салата — 100 г
  • Грейпфрут (или апельсин, лимон) — 1 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Оливковое масло (можно заменить на любое растительное) — 80 мл
  • Сок грейпфрута — 100 мл
  • Цедра грейпфрута — 2 ч. л.
  • Укроп (или другая зелень по вкусу) — 7 г
  • Красный винный уксус (можно заменить) — 1 ст. л.
  • Сахарная пудра — 1 ч. л.
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить: пошаговая инструкция

Смешайте в миске оливковое масло, винный уксус, сахарную пудру, мелко рубленый укроп, цедру и сок грейпфрута. Посолите и поперчите по вкусу. Эта заправка будет одновременно маринадом для креветок.

Положите очищенные креветки в половину заправки и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пропитались ароматами.

С грейпфрута снимите цедру, затем выдавите сок. Мякоть очистите от кожуры и нарежьте на сегменты. Огурец вымойте и нарежьте тонкими кружочками. Кожицу можно оставить, если она не горчит.

Авокадо аккуратно разрежьте пополам, удалите косточку, снимите кожуру и нарежьте полукружьями — так он будет выглядеть красиво и аккуратно. Листья салата вымойте и порвите руками на небольшие кусочки.

Выложите на тарелку листья салата, ломтики авокадо, огурец, сегменты грейпфрута и маринованные креветки. Полейте оставшейся заправкой и посыпьте сверху зернами граната.

Советы и вариации

  • В заправку можно добавить любимую зелень — петрушку, кинзу или базилик.
  • Креветки можно заменить другими морепродуктами: мидиями, кальмарами и др.
  • Если хотите сделать салат менее кислым, замените грейпфрут на апельсин.

