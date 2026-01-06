Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сервированные креветки
Сервированные креветки
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:52

Креветочный бум на Кубани: поставки выросли, остальное сократилось

Эквадор и Саудовская Аравия наращивают поставки креветок — Россельхознадзор

Импорт морепродуктов в Краснодарский край в 2025 году продемонстрировал разнонаправленную динамику: на фоне снижения поставок одних позиций резко вырос ввоз других. Наиболее заметный рост пришёлся на креветки, объёмы которых за год увеличились вдвое. Об этом сообщает издание "Деловая газета. Юг".

Рекордный рост импорта креветок

По данным пресс-службы Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в январе-декабре 2025 года в Краснодарский край из-за рубежа было ввезено 6 тыс. тонн креветок. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда объём импорта составлял около 3 тыс. тонн.

Основными поставщиками креветок для региона стали Эквадор и Саудовская Аравия. Эксперты отмечают, что рост импорта связан с устойчивым спросом на этот вид морепродуктов со стороны переработчиков, торговли и сегмента общественного питания.

Сокращение ввоза других морепродуктов

В отличие от креветок, импорт других морепродуктов в регион в 2025 году снизился. По информации Россельхознадзора, объёмы поставок сократились на 25% и составили 3 тыс. тонн. Такая динамика указывает на перераспределение спроса внутри рынка.

Чаще всего эти категории продукции ввозились из Республики Перу и Китая. Снижение импорта может быть связано как с изменением логистики и ценовой конъюнктуры, так и с ростом собственного производства отдельных видов морепродуктов в крае.

Местное производство и баланс рынка

Как ранее сообщала "Деловая газета. Юг", в Краснодарском крае продолжается наращивание аквакультуры. За девять месяцев 2025 года в регионе было собрано 252,46 тонны мидий, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство устриц при этом осталось стабильным и составило 18,05 тонны, сохранив уровень 2024 года. Эксперты отмечают, что рост локального производства частично компенсирует снижение импорта отдельных видов морепродуктов, формируя более сбалансированную структуру рынка.

