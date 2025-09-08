Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:17

Секреты идеального соуса для фунчозы: добавьте этот ингредиент и забудьте о ресторанах

Кинза и базилик сделают вкус фунчозы с креветками ярче

Хотите быстро и вкусно приготовить романтический ужин, который удивит вашего партнёра? Фунчоза с креветками и овощами — именно то блюдо, которое сочетает в себе лёгкость, сытность и изысканный вкус. Это идеальный вариант для тех, кто ценит не только вкус, но и эстетику подачи. А ещё это блюдо отлично гармонирует с бокалом белого вина, что сделает вечер по-настоящему особенным.

Ингредиенты, которые вы легко найдёте

Для этого блюда вам понадобится:

  • 200 г фунчозы
  • 1 крупная морковь
  • 1 небольшой цукини
  • 1 красный болгарский перец
  • 2,5 ст. л. растительного масла
  • 100 г очищенных креветок
  • 1 зубчик чеснока
  • Перец чили по вкусу
  • Соль по вкусу
  • 50 мл соевого соуса
  • 1 ст. л. рисового уксуса
  • 1 ст. л. кунжута

Пошаговое приготовление

Начните с моркови: тщательно вымойте, очистите и нарежьте тонкой соломкой. Чтобы кусочки были одинаковыми, используйте тёрку для овощей. Это не только ускорит процесс, но и сделает блюдо эстетичнее. Разогрейте масло в глубокой сковороде и отправьте туда морковь.

Пока морковь обжаривается, подготовьте болгарский перец: очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. Отправьте его к моркови и перемешайте.

Цукини также нарежьте соломкой или натрите на тёрке, добавьте в сковороду. Влейте рисовый уксус и соевый соус, хорошо перемешайте. Обжаривайте овощи 5-7 минут, пока они не станут мягкими, но сохранят лёгкую хрусткость.

Пока овощи готовятся, залейте фунчозу кипятком согласно инструкции на упаковке (обычно 7 минут). Затем промойте её холодной водой — это остановит процесс варки и избавит лапшу от излишнего крахмала.

Посыпьте овощи кунжутом, добавьте лапшу и аккуратно перемешайте, чтобы она пропиталась ароматами.

В чистой сковороде разогрейте растительное масло. Очистите чеснок и нарежьте его кольцами. Добавьте чеснок и перец чили, обжарьте до золотистого цвета, затем удалите их — масло уже пропиталось ароматами. Выложите креветки и обжаривайте пару минут до готовности.

На тарелки выложите фунчозу с овощами, сверху разместите креветки. Блюдо сразу готово к подаче!

Несколько советов для идеального ужина

  1. Для яркости вкуса можно добавить свежую зелень — кинзу или базилик.
  2. Если любите остроту, добавьте больше перца чили или немного имбиря.
  3. Фунчозу можно заменить на рисовую лапшу или стеклянную лапшу, но тогда время приготовления может немного измениться.

Фунчоза с креветками и овощами — это не просто быстрое и лёгкое блюдо, а настоящий гастрономический опыт, который можно легко адаптировать под сезонные продукты и личные предпочтения. Такое блюдо станет украшением любого романтического ужина или уютного семейного обеда.

