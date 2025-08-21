3 способа приготовить канапе с креветками быстрее, чем заварить чай

Хотите удивить гостей изысканной закуской, которая выглядит эффектно и готовится за 15 минут? Канапе с креветками — идеальный вариант! Их можно комбинировать с разными ингредиентами, подстраивая рецепт под свои предпочтения.

Ингредиенты

Креветки — 500 г

Вариант 1: огурец (1 шт.), соус (100 г), зелень

Вариант 2: крекер (50 г), сливочный сыр (100 г), укроп (10 г)

Вариант 3: белый хлеб (100 г), сливочный сыр (100 г), помидоры черри (10 шт.)

Приготовление

Разморозьте и очистите креветки. Нарежьте огурец кружочками, смажьте соусом (можно смешать майонез с зеленью и лимонным соком). Соберите канапе: огурец → соус → креветка.

Намажьте крекер сливочным сыром, посыпьте рубленым укропом и выложите креветки. Просто, но очень вкусно!

Нарежьте хлеб кубиками, смажьте сыром, добавьте половинку черри и снова сыр. Закрепите шпажкой и украсьте креветкой.

Советы