Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крекеры с креветками
Крекеры с креветками
© freepik.com by serhii_bobyk is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:49

3 способа приготовить канапе с креветками быстрее, чем заварить чай

Как приготовить канапе с креветками: пошаговые рецепты от кулинарного эксперта

Хотите удивить гостей изысканной закуской, которая выглядит эффектно и готовится за 15 минут? Канапе с креветками — идеальный вариант! Их можно комбинировать с разными ингредиентами, подстраивая рецепт под свои предпочтения.

Ингредиенты

  • Креветки — 500 г
  • Вариант 1: огурец (1 шт.), соус (100 г), зелень
  • Вариант 2: крекер (50 г), сливочный сыр (100 г), укроп (10 г)
  • Вариант 3: белый хлеб (100 г), сливочный сыр (100 г), помидоры черри (10 шт.)

Приготовление

Разморозьте и очистите креветки. Нарежьте огурец кружочками, смажьте соусом (можно смешать майонез с зеленью и лимонным соком). Соберите канапе: огурец → соус → креветка.

Намажьте крекер сливочным сыром, посыпьте рубленым укропом и выложите креветки. Просто, но очень вкусно!

Нарежьте хлеб кубиками, смажьте сыром, добавьте половинку черри и снова сыр. Закрепите шпажкой и украсьте креветкой.

Советы

  • Подавайте охлаждёнными.
  • Используйте шпажки для удобства.
  • Экспериментируйте с ингредиентами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Технология изготовления малинового вина: рекомендации виноделов сегодня в 14:13

Малиновый секрет монахов: древний рецепт, который работает сегодня

Хотите сохранить вкус лета до зимы? Домашнее малиновое вино — ароматный и лёгкий напиток, который удивит даже гурманов. Простой рецепт и советы по приготовлению!

Читать полностью » Как приготовить гравлакс из лосося: пошаговая инструкция от шеф-повара сегодня в 10:18

Удивительный гравлакс: что скрывается за его популярностью среди гурманов

Откройте для себя гравлакс из лосося — нежный и вкусный деликатес из Скандинавии, который легко приготовить. Узнайте, как удивить близких этим блюдом!

Читать полностью » Как приготовить студень из свиной головы: пошаговая инструкция сегодня в 9:25

Студень из свиной головы: экономичный и вкусный способ накормить семью

Узнайте, как приготовить невероятный студень холодец из свиной головы. Этот насыщенный и ароматный деликатес станет звездой вашего стола!

Читать полностью » Как сделать салат с ананасами, сыром и чесноком: советы по ингредиентам сегодня в 9:15

Вкусное и полезное: салат с ананасами, сыром и чесноком для вашего здоровья и удовольствия

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусный салат с ананасами, сыром и чесноком. Идеально для любого стола!

Читать полностью » Как приготовить медовый торт Чудо: пошаговая инструкция сегодня в 8:13

Сладкая ностальгия: как медовый торт возвращает в детство

Узнайте, как приготовить незабываемый медовый торт Чудо! Этот десерт с нежными коржами и заварным кремом станет идеальным угощением для любого праздника

Читать полностью » Как приготовить индейку с сыром: пошаговая инструкция для домашнего ужина сегодня в 8:03

Как один простой рецепт может изменить ваше представление о домашней кухне

Узнайте, как за 40 минут приготовить сочную индейку с сыром в духовке — идеальный рецепт для быстрого и вкусного ужина для всей семьи!

Читать полностью » Мини-кексы: как приготовить быстро и просто — советы от кулинаров сегодня в 7:56

Как приготовить мини-кексы за 40 минут: секреты экономии времени и усилий

Узнайте, как легко и быстро приготовить мини-кексы в формочках. Эти пышные и вкусные десерты подойдут для любого случая — от домашнего чаепития до праздника!

Читать полностью » Как приготовить крабовый салат за 30 минут: пошаговая инструкция сегодня в 7:10

Салат, который заставит забыть о диете: наслаждайтесь каждым укусом

Анонс текста Узнайте, как быстро и просто приготовить салат с крабовыми палочками, кукурузой и сыром. Это идеальное блюдо для любого праздника, которое порадует всех!

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары объяснили причины отказа собак от сухого корма
Еда

Как приготовить фасолевый паштет: пошаговый рецепт от шеф-повара
Садоводство

Прищипка и удаление листьев помогают перцу быстрее созреть
Питомцы

Уличные кошки: как правильно откормить истощённое животное по рекомендациям ветеринаров
Еда

Врач рассказала, какие заблуждения связаны с яблоками и их пользой
Красота и здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова: сон сразу после еды может привести к грыже пищевода
Красота и здоровье

Врач Ли назвала признаки грибка стопы и группы риска заражения
Дом

Как правильно организовать холодильник, чтобы продукты не терялись и не портились
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru