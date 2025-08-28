Неожиданный дуэт: как морепродукты и сыр создают кулинарный шедевр

Вы ищете идеальный салат, который будет не только вкусным, но и полезным? Салат с креветками и сыром — это именно то, что вам нужно! Яркие сезонные овощи и нежные морепродукты создают гармоничное сочетание, которое порадует вас в любое время года.

Ингредиенты

Листья салата — 50 г

Мягкий сыр (моцарелла или фета) — 70 г

Креветки — 150 г

Помидоры черри — 10 шт.

Огурец — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Растительное масло — 4 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Зелень — по вкусу

Пошаговая инструкция

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Креветки можно использовать как замороженные, так и готовые. Если выбираете замороженные, просто отварите их в подсоленной воде в течение 2-3 минут, затем остудите и очистите.

Тщательно промойте листья салата и обсушите их бумажными салфетками. Вы можете использовать разные виды салата, такие как айсберг, романо или шпинат. Положите их в глубокую миску.

Помидоры черри и огурец тоже нужно промыть и обсушить. Нарежьте их произвольно, не слишком крупно. Если у огурца грубая кожица, лучше её удалить. Вымойте болгарский перец и нарежьте его тонкой соломкой. Чтобы салат выглядел более аппетитно, используйте перцы разных цветов. Добавьте их в миску с остальными ингредиентами.

Очистите лук и нарежьте его тонкими брусочками. Выложите лук и креветки поверх остальных ингредиентов. Теперь добавьте мягкий сыр. Полейте салат растительным или оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.

Украсьте готовый салат веточками петрушки или укропа. Перед подачей тщательно перемешайте все компоненты. Этот салат с креветками и сыром — отличный выбор для обеда или ужина. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или в сочетании с гарниром. Пробуйте различные варианты, добавляя свои любимые ингредиенты.