© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:03

Неожиданный дуэт: как морепродукты и сыр создают кулинарный шедевр

Как приготовить салат с креветками и сыром: простой рецепт на каждый день

Вы ищете идеальный салат, который будет не только вкусным, но и полезным? Салат с креветками и сыром — это именно то, что вам нужно! Яркие сезонные овощи и нежные морепродукты создают гармоничное сочетание, которое порадует вас в любое время года.

Ингредиенты

  • Листья салата — 50 г
  • Мягкий сыр (моцарелла или фета) — 70 г
  • Креветки — 150 г
  • Помидоры черри — 10 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу
  • Зелень — по вкусу

Пошаговая инструкция

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Креветки можно использовать как замороженные, так и готовые. Если выбираете замороженные, просто отварите их в подсоленной воде в течение 2-3 минут, затем остудите и очистите.

Тщательно промойте листья салата и обсушите их бумажными салфетками. Вы можете использовать разные виды салата, такие как айсберг, романо или шпинат. Положите их в глубокую миску.

Помидоры черри и огурец тоже нужно промыть и обсушить. Нарежьте их произвольно, не слишком крупно. Если у огурца грубая кожица, лучше её удалить. Вымойте болгарский перец и нарежьте его тонкой соломкой. Чтобы салат выглядел более аппетитно, используйте перцы разных цветов. Добавьте их в миску с остальными ингредиентами.

Очистите лук и нарежьте его тонкими брусочками. Выложите лук и креветки поверх остальных ингредиентов. Теперь добавьте мягкий сыр. Полейте салат растительным или оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.

Украсьте готовый салат веточками петрушки или укропа. Перед подачей тщательно перемешайте все компоненты. Этот салат с креветками и сыром — отличный выбор для обеда или ужина. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или в сочетании с гарниром. Пробуйте различные варианты, добавляя свои любимые ингредиенты.

