Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
салат с креветками и гренками
салат с креветками и гренками
© freepik by stockking is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:08

Лайфхак от шеф-повара: как приготовить ужин мечты за 15 минут и не испачкать всю кухню

Быстрый рецепт салата с креветками и капустой

Вы знаете, что салат может быть одновременно лёгким, сытным и праздничным? Это не фантастика, а реальность, которую воплощает в себе это блюдо. Сочетание сочных хрустящих овощей и нежных креветок в пикантной заправке — это именно тот вкус, который поразит ваших гостей и домочадцев. Идеальный выбор для тех, кто ценит свежесть, следит за питанием, но не готов жертвовать удовольствием от еды.

Этот салат готовится на удивление быстро, а его яркий вид и насыщенный вкус говорят о совсем ином, более высоком уровне кулинарного мастерства.

Что нам понадобится

Для приготовления этого гастрономического шедевра вам потребуются самые простые и свежие ингредиенты. Их легко найти в любом супермаркете.

  • Креветки (варено-мороженные) — 200 г
  • Капуста белокочанная (лучше молодая) — 150 г
  • Огурцы свежие — 100 г
  • Болгарский перец — 80 г
  • Укроп свежий — несколько веточек (около 2 г)
  • Горчица зернистая — 1 чайная ложка
  • Масло растительное — 2 столовые ложки
  • Сок лимона — 1 чайная ложка
  • Соль — по вашему вкусу

Интересный факт: зернистая горчица, которую мы используем для заправки, не только придает пикантность, но и является натуральным эмульгатором. Она помогает маслу и лимонному соку соединиться в идеально гладкий соус, который равномерно покроет каждый ингредиент салата.

Пошаговый план действий

Давайте не будем откладывать удовольствие на потом и сразу перейдем к приготовлению.

Шаг 1: Подготовка овощей

Тщательно вымойте и обсушите все овощи и зелень. С молодой капусты снимите верхние листья, при необходимости удалите поврежденные участки. Огурец, перец и укроп готовы к нарезке.

Шаг 2: Варим креветки

Вскипятите в кастрюле подсоленную воду. Отправьте туда замороженные креветки, дождитесь повторного закипания и проварите буквально одну минуту. Затем сразу откиньте их на дуршлаг и промойте холодной водой — это остановит процесс приготовления и сделает их упругими. Дайте стечь всей лишней жидкости и полностью остудите. Остывшие креветки очистите от панциря и головы, если это необходимо.

Шаг 3: Нарезаем капусту

Разрежьте кочан капусты на четыре части, удалите кочерыжку. Затем нашинкуйте каждую часть тонкой, изящной соломкой. Поместите нарезку в большую миску, где будет удобно перемешивать салат. Если вы используете капусту поздних, более жестких сортов, можно слегка посолить ее и помять руками — это смягчит волокна.

Шаг 4: Добавляем перец и огурец

Болгарский перец освободите от семян и плодоножки, нарежьте его тонкой соломкой и отправьте к капусте. Огурцы нарежьте не мелко, а крупными дольками или толстой соломкой, чтобы они чувствовались в салате, и добавьте к остальным овощам.

Шаг 5: Зелень и креветки

Теперь мелко порубите свежий укроп и добавьте его в миску. Посолите овощную смесь по вкусу и аккуратно перемешайте. Следом отправьте в миску главный белковый компонент — очищенные креветки. Еще раз все перемешайте.

Шаг 6: Волшебная заправка

В отдельной пиале или небольшой баночке соберите заправку: соедините растительное масло, лимонный сок и зернистую горчицу. Энергично взбейте вилкой или венчиком до получения однородного emulsion. Полейте заправкой салат, тщательно, но бережно все перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся соусом.

Шаг 7: Подача

Сразу же разложите салат по порционным тарелкам или выложите на красивое сервировочное блюдо. Подавайте немедленно, пока овощи сохранили свою первозданную хрусткость и свежесть.

Интересный факт: креветки — отличный источник белка и ценного микроэлемента селена, который является мощным антиоксидантом. А сочетание их с овощами, богатыми клетчаткой, делает это блюдо не только вкусным, но и чрезвычайно полезным для обмена веществ.

Приятного аппетита! Этот салат — доказательство того, что полезное может быть невероятно вкусным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как запекать куриные ножки с картошкой в рукаве для запекания сегодня в 10:06

Ваша курица будет такой сочной, что гости спросят номер вашего личного повара

Простой рецепт, который покорит вашу семью. Нежные куриные ножки с картошкой, запечённые в рукаве. Аромат, сочность и хрустящая корочка гарантированы.

Читать полностью » Как приготовить сырные шарики во фритюре сегодня в 10:02

Секрет сырного шарика: какой ингредиент делает его идеальным

Идеальная хрустящая закуска к любому поводу. Узнайте секрет приготовления нежных сырных шариков с тягучей начинкой, которые покорят ваших гостей с первой минуты.

Читать полностью » Приготовление мясной закуски на вафельных коржах сегодня в 9:17

Забудьте о сложной выпечке: этот мясной торт собирается как конструктор

Удивите всех мясным тортом на вафельных коржах! Простой рецепт для сковороды. Сочная начинка, хрустящий кляр — идеально для праздника и на каждый день.

Читать полностью » Как приготовить филе утки в духовке с хрустящей кожей сегодня в 9:02

Хитрость, которая сэкономит вам время: как приготовить утку, салат и начинку для сэндвичей за один раз

Раскрываем секрет идеальной утиной грудки с хрустящей кожицей и сочной мякотью. Простой рецепт без фольги, который впечатлит ваших гостей.

Читать полностью » Рецепт домашних роллов с пятью вариантами начинок сегодня в 8:09

Ваши домашние суши будут вкуснее ресторанных: достаточно знать эти пять комбинаций начинок

Откройте секреты домашних суши! 5 уникальных рецептов роллов с детальным разбором ингредиентов и шагов приготовления. Вкусно, как в ресторане, но выгоднее.

Читать полностью » Рецепт горшочков со свининой и овощами в микроволновке за 20 минут сегодня в 8:05

Это блюдо пахнет детством и русской печью. Но его источник вас шокирует

Всего 20 минут в микроволновке — и вас ждёт невероятно сочное и ароматное мясо с овощами в горшочках. Простой рецепт для идеального ужина без хлопот.

Читать полностью » Рецепт салата с кальмарами, морковью и огурцом со сметанной заправкой сегодня в 7:18

Нежный, легкий, идеальный: формула салата, который не стыдно поставить на праздничный стол

Легкий и питательный салат с кальмарами и свежими овощами. Простой рецепт с главным секретом приготовления нежных морепродуктов, чтобы они не стали "резиновыми".

Читать полностью » Как приготовить сырные палочки из слоеного теста за 25 минут сегодня в 7:03

Сырный триумф: почему эта простая закуска заставляет гостей умолять о рецепте

Секрет идеальной закуски к приходу гостей. Всего 3 основных ингредиента и 25 минут для хрустящих сырных палочек, которые исчезнут со стола первыми.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Бюджетные авто до 500 тыс. ₽ — 40% рынка: Автоваз и Ford Focus лидируют в рейтингах
Мир

Главком ВСУ Александр Сырский назвал Россию исконным врагом Украины
Дом

Подсветка в гостиной: практичные и красивые решения
ЮФО

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено с обеих сторон
Еда

Сало для засолки выбирают толщиной 3–6 см со спины и боков туши
Туризм

Секреты недорогих туров в Турцию в ноябре: как сэкономить до 50 тыс. рублей
УрФО

Аварийное электрооборудование стало причиной пожара на птицефабрике в Челябинской области
Спорт и фитнес

Эксперты Ханна Рейнольдс и Барни Уэйнрайт рассказали, как улучшить технику педалирования
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru