© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:44

Шри-Ланка борется с потопом, и Россия первой протянула руку: что привёз самолёт, который ждала вся страна

Спецборт МЧС доставил 34 тонны гуманитарной помощи на Шри-Ланку — ТАСС

Спецборт МЧС РФ доставил крупную партию гуманитарной помощи на Шри-Ланку, где продолжают устранять последствия циклона "Дитва". Об этом сообщает ТАСС. Отправленный в регион самолет стал частью экстренной миссии, направленной на поддержку пострадавших районов, оказавшихся под воздействием масштабного наводнения.

Объём груза и его назначение

Специальный рейс был выполнен на самолёте Ил-76 чрезвычайного ведомства. На борту находилось более 34 тонн гуманитарной продукции, сформированной с учётом нужд территорий, оказавшихся в зоне бедствия. Основная цель поставки — обеспечить оперативную помощь населению и поддержать восстановительные работы в наиболее пострадавших районах.

В перевозимый набор вошли мобильные электростанции, насосное оборудование и палатки, которые необходимы для развёртывания временных центров и устранения последствий подтоплений. Кроме того, на Шри-Ланку доставили продовольствие для обеспечения жителей, вынужденных покинуть свои дома.

"Самолетом Ил-76 чрезвычайного ведомства в Шри-Ланку доставлен гуманитарный груз общей массой свыше 34 тонн. Российские спасатели передали в пострадавший от наводнения регион передвижные электростанции, насосное оборудование, палатки, а также продукты питания", — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Контекст и масштабы помощи

Циклон "Дитва" привёл к сильным осадкам и масштабному наводнению, вызвав разрушения инфраструктуры и необходимость эвакуации жителей в нескольких районах Шри-Ланки. В сложившейся ситуации помощь, направленная Россией, стала значимой частью международной поддержки. Груз позволяет ускорить восстановительные мероприятия и обеспечить ключевые потребности населения.

МЧС РФ регулярно направляет гуманитарные миссии в страны, пострадавшие от стихийных бедствий. Текущая операция стала продолжением этой практики, подчёркивая готовность российских спасательных служб действовать оперативно в условиях природных катаклизмов и сотрудничать с зарубежными партнёрами в вопросах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

