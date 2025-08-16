TikTok выдал сюжет "Шрека 5" точнее трейлера — и это стало проблемой

Казалось бы, ничто не может помешать возвращению самого обаятельного огра в истории анимации. Но фанатские теории способны на многое. Сегодня обсуждают невероятную версию: именно любопытство зрителей поставило под угрозу выход "Шрека 5".

По официальным данным, премьера ленты отложена до лета 2027 года. Формально причина переноса не раскрывается, однако в Сети уверены: создателям пришлось срочно менять сюжет из-за того, что пользователи TikTok якобы разгадали все ключевые повороты истории.

Вирусный ролик, который всё изменил

Почвой для слухов стал ролик в TikTok, мгновенно набравший миллионы просмотров. Его автор детально описал возможный сюжет будущего мультфильма. По этой версии, в центре истории оказывается дочь Шрека — упрямая девочка, мечтающая покинуть болото и увидеть мир.

"Шрек в этом фильме выступает строгим и заботливым отцом, который всеми силами пытается удержать дочь дома", — рассказывает автор видео.

Конфликт между поколениями становится главным драматическим узлом. И только к финалу герой понимает: любовь — это не удерживать, а отпускать.

Фанаты отметили, что сюжет выглядит слишком правдоподобным, чтобы быть простой фантазией. В обсуждениях всё чаще звучит мысль: может, именно поэтому студия DreamWorks решилась "переписать" мультфильм практически с нуля, несмотря на огромный бюджет — около 100 миллионов долларов.

Почему именно Шрек?

Франшиза давно стала культурным феноменом. Первый "Шрек" вышел в 2001 году и сразу перевернул представление о том, каким может быть анимационное кино. Он собрал почти 500 млн долларов по всему миру и стал первой анимационной картиной, получившей премию "Оскар".

Затем последовали три сиквела: "Шрек 2" (2004), "Шрек Третий" (2007) и "Шрек навсегда" (2010). Мир огра расширился двумя спин-оффами о Коте в сапогах, которые также оказались успешными в прокате.

Теперь же публика ждёт возвращения героев спустя четверть века после выхода первой части. От новой ленты ожидают свежего взгляда на историю, но при этом сохранения фирменной иронии и теплоты, благодаря которым мультфильмы о Шреке остаются актуальными для разных поколений.

Новые горизонты для персонажей

Интересно, что "Шрек 5" — не единственный проект во вселенной. Недавно стало известно: DreamWorks готовит сольный фильм об Осле, вечном спутнике и друге главного героя. Это первый раз, когда ему доверят собственную полнометражную историю.